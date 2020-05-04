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ضبط 8 مخالفين للإجراءات الوقائية من تفشي كورونا بالرياض والقصيم

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ضبط 8 مخالفين للإجراءات الوقائية من تفشي كورونا بالرياض والقصيم

ضبط 8 مخالفين للإجراءات الوقائية من تفشي كورونا بالرياض والقصيم
http://almnatiq.net/?p=860181
المناطق - الرياض

تمكنت الجهات الأمنية في منطقتي الرياض والقصيم من ضبط عدد من المخالفين للإجرات الوقائية والاحترازية من تفشي فايروس كورونا، حيث قُبض على شخصين بمحافظة المزاحمية لمخالفتهما اشتراطات التباعد الاجتماعي الموصى بها من الجهات الصحية وتوثيق ذلك ونشره، فيما ضبطت شرطة منطقة القصيم مقيماً حاول استغلال تصريح التجول لنقل ثلاثة مقيمين آخرين داخل مركبته أثناء مروره من إحدى نقاط الضبط الأمنية، كما قُبض على مقيمين يمارسان مهنة الحلاقة في المنازل والاستراحات بالقصيم .
وقد تم إيقافهم جميعا، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم للنيابة العامة.

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