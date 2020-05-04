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بلدية القريات تغلق مركزين تسوق بسبب دخول أطفال تحت سن 15 عام

بلدية القريات تغلق مركزين تسوق بسبب دخول أطفال تحت سن 15 عام
http://almnatiq.net/?p=860189
المناطق - القريات

أغلقت بلدية محافظة القريات ، اليوم مركزين تسوق وغرمت 8 محال تجارية بالمحافظة ، بسبب دخول أطفال تحت سن 15 عام وعدم الالتزام بتطبيق الاشتراطات المتعلقة بالاحترازات الصحية للوقاية من “فيروس كورونا”.
واوضح رئيس البلدية المهندس سميحان الشمري أنه تم اغلاق مركزين تسوق بسبب دخول الاطفال تحت سن 15 عام واضاف تم تحرير محضر بالمخالفات وتم الإحالة لجهات الاختصاص ، وكذلك تم تغريم 8 محال لعدم تطبيقها الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بمواجهة تفشي الجائحة.
ودعى المهندس الشمري المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات نظامية أو التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في مختلف المنشآت التجارية بمدينة القريات وفي المراكز والقرى التابعة لخدماتها ، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة، مشددة في الوقت نفسه على تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين وأنه لن يكون هناك أدنى تهاون مع كل ما من شأنه المساس بسلامة المواطنين والمقيمين.
الجدير بالذكر أن البلدية اشترطت 23 شرط على المجمعات والمولات والمراكز التجارية بعدم الفتح الا بعد تطبيق الشروط ومن ضمنهن منع دخول الاطفال تحت سن 15 عام واكدت انه لن تتهاون بتطبيق الجزاءات والغرامات والإغلاق .

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