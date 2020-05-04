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هيئة تقويم التعليم والتدريب: تخفيف المواد الدراسية التي سيختبر فيها الطلاب والطالبات في اختبار التحصيلي عن بعد

هيئة تقويم التعليم والتدريب: تخفيف المواد الدراسية التي سيختبر فيها الطلاب والطالبات في اختبار التحصيلي عن بعد
http://almnatiq.net/?p=860194
المناطق – فهد المريخي

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب أنه نظراً للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا والظروف الراهنة فقد قررت الهيئة تخفيف المواد الدراسية التي سيختبر فيها الطلاب والطالبات في اختبار التحصيل الدراسي العلمي لهذا العام 1441 هـ والذي من المقرر أن يتم تطبيقه عن بعد.

وأكدت الهيئة في تغريدة لها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن المقررات المحذوفة من الاختبار التحصيلي عن بعد من الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الثانوي التخصص العلمي كما يلي :

المقررات المحذوفة نظام المقررات : ” أحياء 3 – علم البيئة – كيمياء 4 – فيزياء 4 – رياضيات 6 ”

في النظام الفصلي : “أحياء 5 – أحياء 6 – كيمياء 6 – رياضيات 6 – فيزياء 6 “

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