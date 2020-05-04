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جمعية جازان الخيرية ترفع دعمها بمساعدات تصل الى 30 الف سلة غذائية توزع على 38 جمعية بالمنطقة

جمعية جازان الخيرية ترفع دعمها بمساعدات تصل الى 30 الف سلة غذائية توزع على 38 جمعية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=860196
جازان - فضه عطيف

في اكبر حملتها الخيرية منذ تأسيسها وذلك تحت شعار “الزم بيتك وبرك يأتيك” لتوفير المتطلبات والاحتياجات الغذائية للأسر المستفيدة من خدماتها وغيرها من الأسر المتضرره من جاحئة كورونا بمنطقة جازان، وتأتي مبادرة الجمعية ، تحقيقا لتوجيهات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد “كوفيد19”.
وأوضح رئيس الجمعية الأستاذ يحي عوض، أن الجمعية تسعى لتطبيق خطط فرع الوزارة بالمنطقة واللجان العاملة التنفيذية للتصدي لمرض كورونا، مبيناً أن الحملة الميدانية تعمل من خلال الفرق التطوعية.
وصرح أمين جمعية البر الخيرية بجازان الشيخ محمد بن حسن علاوي أن الحملة تضمنت توفير أكثر من 80000كرتون من التمور الفاخره وأكثر من 75,000 كيس دقيق 10 كيلو و 30000 كيس سكر ، 30000كيس ارز وتستهدف الجمعية توزيع أكثر من 30000 سلة غذائية مغلفه مشيراً بأن العطاء سوف يستمر للوصول الى أكبر عدد ممكن من السلات الغذائيه وذلك لإدخال البهجه والوقوف مع هذي الفئة الغالية على قلوبنا من المجتمع.
كما أكد المدير التنفيذي الاستاذ عيسى خواجي أن الخطة الميدانية تتعاون مع جميع الجمعيات التطوعية ولجان التنمية وعمد الاحياء مشكورين
من جانبة أشاد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان المهندس أحمد بن محمد القنفذي بالجهود التي تقدمها الجمعية لخدمة مستفيديها والأسر المتضررة ودعمها الكبير لجمعيات المنطقة .
كما تقدم امين الجمعية بوافر الشكر وفائق التقدير وعظيم الامتنان ، لمقام خادم الحرمين وولي عهد الامين ، ولسمو أمير المنطقة ونائبه على الدعم الكبير لجميع القطاعات العاملة في الميدان.
ودعا العلاوي مؤسسات القطاع التجاري ورجال الاعمال، إلى تقديم العون للجهات الخيرية، و مثمناً العطاء الوافر الذي قدمة رجل الاعمال الشيخ مطلق و أبنائه
سائلا الله أن يحفظ البلاد والعباد وولاة أمرها لكل ما يحبه ويرضاه ، وأن يهل علينا شهر رمضان باليمن والبركات وأن يصرف عن الأمه كل شر.

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