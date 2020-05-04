احدث الأخبار

متطوعات الهلال الأحمر بالقريات يقمن نقطة فرز بصري بأحد المجمعات التجارية
منطقة الجوف
 جمعية جازان الخيرية ترفع دعمها بمساعدات تصل الى 30 الف سلة غذائية توزع على 38 جمعية بالمنطقة
منطقة جازان
 لجنة الاستعداد للعام الدراسي المقبل بتعليم تبوك تعقد اجتماعها الأول
منطقة تبوك
 بلدية أملج تُكثف نقاطها الرقابية على مركبات التوصيل المنزلي
منطقة تبوك
 هيئة تقويم التعليم والتدريب : تخفيف المواد الدراسية التي سيختبر فيها الطلاب والطالبات في اختبار التحصيلي عن بعد
المنطقة الشرقية
 الفرنسي بوغبا يستفيد من الإقفال التام لاستعادة لياقته البدنية
أبرز المواد
 بلدية القريات تغلق مركزين تسوق بسبب دخول أطفال تحت سن 15 عام
منطقة الجوف
 معهد الدفاع عن الديمقراطيات الأمريكي: قطر الأسوأ في مكافحة كورونا
أبرز المواد
 مدني جازان يحذر من مخاطر التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار
أبرز المواد
 ضبط 8 مخالفين للإجراءات الوقائية من تفشي كورونا بالرياض والقصيم
أبرز المواد
 مدن الهيئة الملكية تستقطب استثمارات تجاوزت 50 مليار ريال خلال الربع الأول لعام 2020
أبرز المواد
 3 ملايين طالب وطالبة يواصلون عمليات التقويم في المنصات التفاعلية للتعليم عن بُعد
أبرز المواد
عاجل

مسؤول بمنظمة الصحة العالمية : لا صحة لشائعة خروج ليبيا من دائرة خطر كورونا

متطوعات الهلال الأحمر بالقريات يقمن نقطة فرز بصري بأحد المجمعات التجارية

متطوعات الهلال الأحمر بالقريات يقمن نقطة فرز بصري بأحد المجمعات التجارية

منطقة الجوف
جمعية جازان الخيرية ترفع دعمها بمساعدات تصل الى 30 الف سلة غذائية توزع على 38 جمعية بالمنطقة

جمعية جازان الخيرية ترفع دعمها بمساعدات تصل الى 30 الف سلة غذائية توزع على 38 جمعية بالمنطقة

منطقة جازان
لجنة الاستعداد للعام الدراسي المقبل بتعليم تبوك تعقد اجتماعها الأول

لجنة الاستعداد للعام الدراسي المقبل بتعليم تبوك تعقد اجتماعها الأول

منطقة تبوك
بلدية أملج تُكثف نقاطها الرقابية على مركبات التوصيل المنزلي

بلدية أملج تُكثف نقاطها الرقابية على مركبات التوصيل المنزلي

منطقة تبوك

لجنة الاستعداد للعام الدراسي المقبل بتعليم تبوك تعقد اجتماعها الأول

لجنة الاستعداد للعام الدراسي المقبل بتعليم تبوك تعقد اجتماعها الأول
http://almnatiq.net/?p=860197
تبوك- فايز السميري:

عُقد في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك (عن بُعد)، مساء أمس الاجتماع الاول للجنة الاستعداد للعام الدراسي المقبل، برئاسة المدير العام للتعليم بالمنطقة رئيس اللجنة إبراهيم بن حسين العُمري، وبحضور المساعدين وأعضاء اللجنة ومديري الإدارات ذات العلاقة ومديري مكاتب التعليم في المحافظات.
وأوضح أمين الإدارة موسى الحربي أن الاجتماع استعرض خطة الإدارة والاطلاع على مهام وبرامج اللجنة في سياق استقبال العام الدراسي الجديد، كما تم التأكيد على أهمية الاستعداد الجيد ومتابعة تنفيذ خطة الإدارة بما يحقق البداية الجادة لسير الدراسة ونجاح تطبيق المشاريع الوزارية التطويرية من خلال تهيئة البيئة المدرسية، والتكامل بين جميع الإدارات والأقسام لتحقيق الأهداف المرسومة في تنفيذ البرامج والخطط، بالإضافة إلى رفع التقارير الدورية اللازمة عن الأداء بصورة دائمة من قبل أعضاء اللجنة عبر برنامج الاستعداد الإلكتروني، ومتابعة مؤشرات أداء أعمال الاستعداد.

روابط ذات صلة

بلدية أملج تُكثف نقاطها الرقابية على مركبات التوصيل المنزلي

بلدية أملج تُكثف نقاطها الرقابية على مركبات التوصيل المنزلي
أملج تواصل منع التجول بدوريات أمنية داخل الأحياء

أملج تواصل منع التجول بدوريات أمنية داخل الأحياء
بلدية الوجه تواصل معالجة التشوه البصري وإزالة المخلفات

بلدية الوجه تواصل معالجة التشوه البصري وإزالة المخلفات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*