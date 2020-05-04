متطوعات الهلال الأحمر بالقريات يقمن نقطة فرز بصري بأحد المجمعات التجارية

المناطق - الجوف

أقام فريق التطوع التسائي بمحافظة القريات التابع لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف نقطة فرز بصري بأحد المجمعات التجارية بالمحافظة .

وقدم في هذه المشاركة والتي إستفاد منها زوار المجمع فحص لدرجة الحرارة وتقديم النصائح والإرشادات والتي من شأنها توعية المتسوقين للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد خصوصاً مع إعادة فتح الك المجمعات .

وتأتي هذه المشاركة ضمن الإجراءات التي تتخذها الهيئة في الحد من إنتشار فيروس كورونا بالوصول لأفراد المجتمع في بعض المواقع الحيوية حرصاً على إيصال بعض الرسائل التوعوية والتثقيفية ، وتوعيتهم بخطورة التواجد في أماكن التجمعات إلا للضرورة القصوى مع أخذ الإحتياطات الشخصية اللازمة والتباعد الوقائي .