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الديوان العام للمحاسبة يطلق منتدى افتراضياً يناقش دور المراجعة الداخلية في ظل جائحة “كوفيد-19”

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الديوان العام للمحاسبة يطلق منتدى افتراضياً يناقش دور المراجعة الداخلية في ظل جائحة “كوفيد-19”

الديوان العام للمحاسبة يطلق منتدى افتراضياً يناقش دور المراجعة الداخلية في ظل جائحة “كوفيد-19”
http://almnatiq.net/?p=860262
المناطق - واس

ينظم الديوان العام للمحاسبة ممثلاً بالمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء “تدريب” منتدى “المراجعة الداخلية في ظل جائحة كوفيد-19″، وذلك عند الساعة العاشرة من مساء الاثنين 18 رمضان الجاري عبر تقنية الاتصال المرئي .
وسيسلط المنتدى الضوء على عدة محاور مختلفة في المراجعة الداخلية وهي دور المراجعة الداخلية في مواجهة الأزمات والمخاطر التي تواجه المنظمة، ومتابعة سير الأعمال والنشاطات داخل المنظمة، ومتابعة التزام المنظمة بالإجراءات الإحترازية للحد من آثار الجائحة بالإضافة إلى مناقشة فرص التدريب والتطوير عن بعد للمراجعين الداخليين.
ويتخلل المنتدى حوار للمتخصصين في مجالي المحاسبة والمراجعة الداخلية بمشاركة أستاذ المحاسبة والمراجعة المشارك بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة فهدة السديري، والمتخصص في المراجعة الداخلية يوسف المبارك ، والمهتم بالمراجعة الداخلية والحوكمة والمحاسبة الضريبية والحكومية سعد الهويمل ، والمحاسب القانوني وليد تميرك، والمدرب المعتمد بالديوان العام للمحاسبة عبدالله الثبيت، فيما يدير الحوار المستشار مدير عام المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء الدكتور سالم بن علي الغامدي.
ويهدف المنتدى إلى توفير منصة حيوية لإلقاء نظرة على دور وحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية في ظل تحديات جائحة “كوفيد-19” والحلول الممكنة لضمان استمرارية الأعمال في ظل تفشي الوباء، بما ينعكس إيجابياً على مستوى وجودة الخدمات المقدمة، والحفاظ على المال العام وترشيد استخدام الموارد الاقتصادية.
ويمكن للراغبين التسجيل في المنتدى عن طريق الرابط https://tinyurl.com/GABForum2020.

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