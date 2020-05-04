أمانة الاحساء تُلزم مُلاّك متاجر وسط الهفوف التاريخي بإزالة التلوث البصري

واكدت الامانة على انه يتوجب على اصحاب المتاجر والمباني التجارية الالتزام بتنفيذ الخطوات الصادرة في هذا الشأن بما يتضمن ( ازالة الصفائح والاسقف الحديدية من واجهات المحال واسطح المباني وفي الممرات والسكك التجارية الضيقة ، رفع ومعالجة التمديدات العشوائية القائمة لغرض الاضاءة المحدثة في الواجهات والاسقف ، ازالة اللوحات التجارية القديمة والتالفة والغير مستخدمة من على واجهات واسطح المباني التجارية والتي تُشكل تشويهاً بصرياً وخطورة على السلامة العامة ، التزام اصحاب المستودعات المُخالفة لاشتراطات السلامة اخلائها بصورة عاجلة ، مراجعة المالك حدود البناء الخاص به ” المُلكية ” وذلك وفق المستندات الثبوتية والتأكد من عدم تجاوز خطوط التنظيم كالتعدي على الاملاك العامة من الارصفة والطرقات ، البدء التدريجي في معالجة وترميم وتأهيل واجهات المباني التالفة في موادها وطبقات الخرسانة بها والتي تُشكل الخطورة على السلامة العامة ) .