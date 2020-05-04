واكدت الامانة على انه يتوجب على اصحاب المتاجر والمباني التجارية الالتزام بتنفيذ الخطوات الصادرة في هذا الشأن بما يتضمن ( ازالة الصفائح والاسقف الحديدية من واجهات المحال واسطح المباني وفي الممرات والسكك التجارية الضيقة ، رفع ومعالجة التمديدات العشوائية القائمة لغرض الاضاءة المحدثة في الواجهات والاسقف ، ازالة اللوحات التجارية القديمة والتالفة والغير مستخدمة من على واجهات واسطح المباني التجارية والتي تُشكل تشويهاً بصرياً وخطورة على السلامة العامة ، التزام اصحاب المستودعات المُخالفة لاشتراطات السلامة اخلائها بصورة عاجلة ، مراجعة المالك حدود البناء الخاص به ” المُلكية ” وذلك وفق المستندات الثبوتية والتأكد من عدم تجاوز خطوط التنظيم كالتعدي على الاملاك العامة من الارصفة والطرقات ، البدء التدريجي في معالجة وترميم وتأهيل واجهات المباني التالفة في موادها وطبقات الخرسانة بها والتي تُشكل الخطورة على السلامة العامة ) .
أمانة الاحساء تُلزم مُلاّك متاجر وسط الهفوف التاريخي بإزالة التلوث البصري
دعت أمانة الاحساء ممثلة في وكالة شؤون البلديات ” بلدية وسط الهفوف التاريخي ” مُلاّك المحال والمباني التجارية الى ضرورة التعاون والمبادرة في تحقيق اهداف تطبيق الانظمة والتعليمات الصادرة خدمةً للصالح العام، والمنبثقة من خطط الامانة لمتابعة عناصر التلوث البصري والسعي الى تحسين المشهد الحضري، وانطلاقاً من مبادئ الحرص على أمن وسلامة الافراد والمنطقة والقاطنين والمرتادين من المُتبضعين، ومنعاً لحدوث اخطار الحوادث والكوارث الطبيعية وتسهيلاً لسبل التعامل معها في حال حدوثها لا قدر الله.
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