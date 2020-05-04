احدث الأخبار

لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ75 وتؤكد أهمية الالتزام بالتباعد بالمسافات الآمنة لمنع انتقال العدوى
أبرز المواد
 العراق.. حفل زفاف يتسبب بـ15 إصابة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 بلدية القريات تغلق مركزين تسوق بسبب دخول أطفال تحت سن 15 عام
منطقة الجوف
 أمير منطقة الجوف يوجه الأمانة وبلدياتها بإطلاق حملة “وقاية “
منطقة الجوف
 شاهد .. كیف ستكون إجراءات السفر في المطارات بعد استئناف السفر في ظل أزمة “كورونا”
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم مشروع توزيع 30,000 سلة غذائية في إقليم صوماليلاند
أبرز المواد
 أميركا: روسيا والصين تستغلان طوارئ كورونا لصالحهما
أبرز المواد
 وزير الصحة الألماني: لقاح كورونا يستغرق سنوات
أبرز المواد
 أمانة الشرقية: إزالة ٨٣٠٠ سيارة تالفة ومهملة ضمن حملة (شرقيه بلا سيارات تالفه) خلال خمسة أشهر
المنطقة الشرقية
 أمانة الاحساء تُلزم مُلاّك متاجر وسط الهفوف التاريخي بإزالة التلوث البصري
المنطقة الشرقية
 الديوان العام للمحاسبة يطلق منتدى افتراضياً يناقش دور المراجعة الداخلية في ظل جائحة “كوفيد-19”
أبرز المواد
 “سابك” تُعلن نتائج الربع الأول من العام 2020م
أبرز المواد
لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ75 وتؤكد أهمية الالتزام بالتباعد بالمسافات الآمنة لمنع انتقال العدوى

لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ75 وتؤكد أهمية الالتزام بالتباعد بالمسافات الآمنة لمنع انتقال العدوى

أبرز المواد
العراق.. حفل زفاف يتسبب بـ15 إصابة بفيروس كورونا

العراق.. حفل زفاف يتسبب بـ15 إصابة بفيروس كورونا

أبرز المواد
بلدية القريات تغلق مركزين تسوق بسبب دخول أطفال تحت سن 15 عام

بلدية القريات تغلق مركزين تسوق بسبب دخول أطفال تحت سن 15 عام

منطقة الجوف
أمير منطقة الجوف يوجه الأمانة وبلدياتها بإطلاق حملة “وقاية “

أمير منطقة الجوف يوجه الأمانة وبلدياتها بإطلاق حملة “وقاية “

منطقة الجوف

وزير الصحة الألماني: لقاح كورونا يستغرق سنوات

وزير الصحة الألماني: لقاح كورونا يستغرق سنوات
http://almnatiq.net/?p=860277
المناطق - وكالات

اعتبر وزير الصحة الألماني أن التوصل للقاح ضد فيروس كورونا المستجد قد يتطلب “سنوات”، في حين توقع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن الأمر ممكن بحلول نهاية العام.
وقال الوزير الألماني، ينس سباهن، مساء الأحد لقناة “أ آر دي” الألمانية “سأكون سعيداً لو كان الأمر ممكناً خلال أشهر، لكن أعتقد أن علينا أن نكون واقعيين، الأمر قد يتطلب سنوات لأن الخيبات ممكنة، شهدنا ذلك مع لقاحات أخرى”.وشدد على أن “تطوير اللقاحات واحد من أصعب المهام في الطب”.
وبدا الرئيس الأميركي، الذي يخوض حملته الانتخابية قبل ستة أشهر من الاستحقاق الرئاسي، أكثر تفاؤلاً حول المسألة مساء الأحد.
وقال خلال مقابلة خاصة مع قناة فوكس نيوز من أمام نصب أبراهام لينكولن في واشنطن: “نعتقد أننا سنحصل على لقاح بحلول نهاية العام”.
وردا على سؤال عما سيكون عليه رد فعله إذا ما اكتشفت دولة أخرى لقاحاً قبل الولايات المتحدة، أجاب ترمب: “لا أبالي. أريد فقط الحصول على لقاح ناجح. إذا كانت دولة أخرى هي التي ستجد اللقاح سأرفع قبعتي”.
وعبّر الرئيس الأميركي عن رغبته في السماح باستئناف أنشطة البلاد بطريقة حذرة، ولكن “في أسرع ما يكون”، مبدياً في الوقت نفسه تفاؤلا حيال الآفاق الاقتصادية ومتوقعاً أن تكون سنة 2021 “مذهلة”.
كما دافع ترمب مجدداً عن قراراته منذ بداية الوباء وعلق: “أعتقد أننا أنقذنا ملايين الأرواح”.

روابط ذات صلة

لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ75 وتؤكد أهمية الالتزام بالتباعد بالمسافات الآمنة لمنع انتقال العدوى

لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ75 وتؤكد أهمية الالتزام بالتباعد بالمسافات الآمنة لمنع انتقال العدوى
العراق.. حفل زفاف يتسبب بـ15 إصابة بفيروس كورونا

العراق.. حفل زفاف يتسبب بـ15 إصابة بفيروس كورونا
شاهد .. كیف ستكون إجراءات السفر في المطارات بعد استئناف السفر في ظل أزمة “كورونا”

شاهد .. كیف ستكون إجراءات السفر في المطارات بعد استئناف السفر في ظل أزمة “كورونا”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*