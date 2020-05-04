شاهد .. كیف ستكون إجراءات السفر في المطارات بعد استئناف السفر في ظل أزمة “كورونا”

المناطق-الرياض

توقع معھد “سیمبلي فلاينج”، المتخصص في مجال الطیران اعتماد إجراءات جديدة يمكن أن تتخذھا المطارات خلال الفترة المقبلة، بعد استئناف السفر في ظل أزمة “كورونا”.

وحسب الموقع فإن الإجراءات المتوقعة، تبدأ بالحصول على جواز سفر “مناعي” قبل حجز تذاكر الطیران، مع الوجود بالمطار قبل 4 ساعات من الرحلة للخضوع لفحص طبي أولي.

وتتضمن الإجراءات الجديدة، المرور بنفق التعقیم بعد ظھور نتیجة الاختبار لمناعي الأولي، على أن يتم الصعود للطائرة من قبل المسافرين بعد تلقي رسائل بذلك لضمان التباعدالاجتماعي، ومن ثم تعقیم جمیع الركاب عبر المرور بالجسر الموصل للطائرة.

وتشمل الإجراءات وضع الأمتعة بأكیاس مخصصة جرى تعقیمھا بالأشعة فوق البنفسجیة، إلى جانب مراعاة التباعد بالطائرة وارتداء الكمامات والقفازات طوال الرحلة، مع تطھیر أيدي الركاب كل 30 دقیقة عبر مطھرات يدوية سیجرى تسلیمھا لھم.

وجاء ضمن قائمة الإجراءات، وجود ماسحات ضوئیة على الطائرة لقیاس درجة حرارة الركاب، وكذلك مغادرة الطائرة تباعاً لمنع تكدس الركاب، لتنتھي الإجراءات بإظھار جواز السفر الصحي وبعض الأوراق الأخرى قبل مغادرة المطار من خلف حواجز.