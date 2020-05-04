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أمير منطقة الجوف يوجه الأمانة وبلدياتها بإطلاق حملة “وقاية “

أمير منطقة الجوف يوجه الأمانة وبلدياتها بإطلاق حملة “وقاية “

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أمير منطقة الجوف يوجه الأمانة وبلدياتها بإطلاق حملة “وقاية “

أمير منطقة الجوف يوجه الأمانة وبلدياتها بإطلاق حملة “وقاية “
http://almnatiq.net/?p=860290
المناطق - الجوف

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، أمانة المنطقة وبلدياتها بإطلاق حملة وقاية.
وتعد الحملة من ضمن المبادرات التي تستهدف العمالة الوافدة وجميع العاملين في الميدان كرجال الأمن والصحة والهلال الأحمر والمتطوعين والجهات المشاركة بأعمال الأمانة والبلديات لمواجهة فيروس كورونا.
وقال أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أنه سيتم خلال الحملة حث جميع العاملين في الميدان على التقيد بالإرشادات والنصائح التوعوية واتباع الإجراءات الوقائية التي تقدمها الجهات المختصة حفاظاً على سلامة الجميع، كما سيتم توزيع أكثر من 25000 كمام قماشي، حيث تستمر الحملة عشرة أيام في المنطقة ومحافظاتها.
وأكد المهندس الشرعان أن تطبيق الإجراءات الوقائية بالمنطقة تحظى باهتمام وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وسمو نائبه، ومتابعة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع من هذه الجائحة .

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