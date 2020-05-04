احدث الأخبار

بلدية القريات تغلق مركزين تسوق بسبب دخول أطفال تحت سن 15 عام
منطقة الجوف
 أمير منطقة الجوف يوجه الأمانة وبلدياتها بإطلاق حملة “وقاية “
منطقة الجوف
 شاهد .. كیف ستكون إجراءات السفر في المطارات بعد استئناف السفر في ظل أزمة “كورونا”
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم مشروع توزيع 30,000 سلة غذائية في إقليم صوماليلاند
أبرز المواد
 أميركا: روسيا والصين تستغلان طوارئ كورونا لصالحهما
أبرز المواد
 وزير الصحة الألماني: لقاح كورونا يستغرق سنوات
أبرز المواد
 أمانة الشرقية: إزالة ٨٣٠٠ سيارة تالفة ومهملة ضمن حملة (شرقيه بلا سيارات تالفه) خلال خمسة أشهر
المنطقة الشرقية
 أمانة الاحساء تُلزم مُلاّك متاجر وسط الهفوف التاريخي بإزالة التلوث البصري
المنطقة الشرقية
 الديوان العام للمحاسبة يطلق منتدى افتراضياً يناقش دور المراجعة الداخلية في ظل جائحة “كوفيد-19”
أبرز المواد
 “سابك” تُعلن نتائج الربع الأول من العام 2020م
أبرز المواد
 “منشآت”: أكثر من مليون مشاهدة لجلسات مجلس دعم المنشآت الافتراضية
أبرز المواد
 مدني نجران يدعو لأخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار
منطقة نجران
بلدية القريات تغلق مركزين تسوق بسبب دخول أطفال تحت سن 15 عام

بلدية القريات تغلق مركزين تسوق بسبب دخول أطفال تحت سن 15 عام

منطقة الجوف
أمير منطقة الجوف يوجه الأمانة وبلدياتها بإطلاق حملة “وقاية “

أمير منطقة الجوف يوجه الأمانة وبلدياتها بإطلاق حملة “وقاية “

منطقة الجوف
شاهد .. كیف ستكون إجراءات السفر في المطارات بعد استئناف السفر في ظل أزمة “كورونا”

شاهد .. كیف ستكون إجراءات السفر في المطارات بعد استئناف السفر في ظل أزمة “كورونا”

أبرز المواد
مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم مشروع توزيع 30,000 سلة غذائية في إقليم صوماليلاند

مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم مشروع توزيع 30,000 سلة غذائية في إقليم صوماليلاند

أبرز المواد

بلدية القريات تغلق مركزين تسوق بسبب دخول أطفال تحت سن 15 عام

بلدية القريات تغلق مركزين تسوق بسبب دخول أطفال تحت سن 15 عام
http://almnatiq.net/?p=860296
المناطق - الجوف

أغلقت بلدية محافظة القريات ، اليوم مركزين تسوق وغرمت 8 محال تجارية بالمحافظة ، بسبب دخول أطفال تحت سن 15 عام وعدم الالتزام بتطبيق الاشتراطات المتعلقة بالاحترازات الصحية للوقاية من “فيروس كورونا”.
واوضح رئيس البلدية المهندس سميحان الشمري أنه تم اغلاق مركزين تسوق بسبب دخول الاطفال تحت سن 15 عام واضاف تم تحرير محضر بالمخالفات وتم الإحالة لجهات الاختصاص ، وكذلك تم تغريم 8 محال لعدم تطبيقها الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بمواجهة تفشي الجائحة.
ودعى المهندس الشمري المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات نظامية أو التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في مختلف المنشآت التجارية بمدينة القريات وفي المراكز والقرى التابعة لخدماتها ، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة، مشددة في الوقت نفسه على تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين وأنه لن يكون هناك أدنى تهاون مع كل ما من شأنه المساس بسلامة المواطنين والمقيمين.
الجدير بالذكر أن البلدية اشترطت 23 شرط على المجمعات والمولات والمراكز التجارية بعدم الفتح الا بعد تطبيق الشروط ومن ضمنهن منع دخول الاطفال تحت سن 15 عام واكدت انه لن تتهاون بتطبيق الجزاءات والغرامات والإغلاق .

روابط ذات صلة

أمير منطقة الجوف يوجه الأمانة وبلدياتها بإطلاق حملة “وقاية “

أمير منطقة الجوف يوجه الأمانة وبلدياتها بإطلاق حملة “وقاية “
متطوعات الهلال الأحمر بالقريات يقمن نقطة فرز بصري بأحد المجمعات التجارية

متطوعات الهلال الأحمر بالقريات يقمن نقطة فرز بصري بأحد المجمعات التجارية
بلدية القريات تغلق مركزين تسوق بسبب دخول أطفال تحت سن 15 عام

بلدية القريات تغلق مركزين تسوق بسبب دخول أطفال تحت سن 15 عام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*