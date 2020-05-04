احدث الأخبار

لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ75 وتؤكد أهمية الالتزام بالتباعد بالمسافات الآمنة لمنع انتقال العدوى
أبرز المواد
 العراق.. حفل زفاف يتسبب بـ15 إصابة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 بلدية القريات تغلق مركزين تسوق بسبب دخول أطفال تحت سن 15 عام
منطقة الجوف
 أمير منطقة الجوف يوجه الأمانة وبلدياتها بإطلاق حملة “وقاية “
منطقة الجوف
 شاهد .. كیف ستكون إجراءات السفر في المطارات بعد استئناف السفر في ظل أزمة “كورونا”
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم مشروع توزيع 30,000 سلة غذائية في إقليم صوماليلاند
أبرز المواد
 أميركا: روسيا والصين تستغلان طوارئ كورونا لصالحهما
أبرز المواد
 وزير الصحة الألماني: لقاح كورونا يستغرق سنوات
أبرز المواد
 أمانة الشرقية: إزالة ٨٣٠٠ سيارة تالفة ومهملة ضمن حملة (شرقيه بلا سيارات تالفه) خلال خمسة أشهر
المنطقة الشرقية
 أمانة الاحساء تُلزم مُلاّك متاجر وسط الهفوف التاريخي بإزالة التلوث البصري
المنطقة الشرقية
 الديوان العام للمحاسبة يطلق منتدى افتراضياً يناقش دور المراجعة الداخلية في ظل جائحة “كوفيد-19”
أبرز المواد
 “سابك” تُعلن نتائج الربع الأول من العام 2020م
أبرز المواد
لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ75 وتؤكد أهمية الالتزام بالتباعد بالمسافات الآمنة لمنع انتقال العدوى

لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ75 وتؤكد أهمية الالتزام بالتباعد بالمسافات الآمنة لمنع انتقال العدوى

أبرز المواد
العراق.. حفل زفاف يتسبب بـ15 إصابة بفيروس كورونا

العراق.. حفل زفاف يتسبب بـ15 إصابة بفيروس كورونا

أبرز المواد
بلدية القريات تغلق مركزين تسوق بسبب دخول أطفال تحت سن 15 عام

بلدية القريات تغلق مركزين تسوق بسبب دخول أطفال تحت سن 15 عام

منطقة الجوف
أمير منطقة الجوف يوجه الأمانة وبلدياتها بإطلاق حملة “وقاية “

أمير منطقة الجوف يوجه الأمانة وبلدياتها بإطلاق حملة “وقاية “

منطقة الجوف

لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ75 وتؤكد أهمية الالتزام بالتباعد بالمسافات الآمنة لمنع انتقال العدوى

لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ75 وتؤكد أهمية الالتزام بالتباعد بالمسافات الآمنة لمنع انتقال العدوى
9
http://almnatiq.net/?p=860302
المناطق - واس

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا صباح اليوم الأحد اجتماعها الخامس والسبعين برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعت على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

روابط ذات صلة

العراق.. حفل زفاف يتسبب بـ15 إصابة بفيروس كورونا

العراق.. حفل زفاف يتسبب بـ15 إصابة بفيروس كورونا
شاهد .. كیف ستكون إجراءات السفر في المطارات بعد استئناف السفر في ظل أزمة “كورونا”

شاهد .. كیف ستكون إجراءات السفر في المطارات بعد استئناف السفر في ظل أزمة “كورونا”
مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم مشروع توزيع 30,000 سلة غذائية في إقليم صوماليلاند

مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم مشروع توزيع 30,000 سلة غذائية في إقليم صوماليلاند

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*