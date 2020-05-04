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على مدار الساعة وبتقنية ” تك الأوزون ” تجري عمليات التعقيم بالمسجد الحرام

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على مدار الساعة وبتقنية ” تك الأوزون ” تجري عمليات التعقيم بالمسجد الحرام

على مدار الساعة وبتقنية ” تك الأوزون ” تجري عمليات التعقيم بالمسجد الحرام
http://almnatiq.net/?p=860307
المناطق - واس

أظهرت آلية تطبيق الإجراءات الوقائية في المسجد الحرام ، حجم الجهود المبذولة من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لضمان سلامة المصلين ، فعند مداخل الحرم المكي ” البوابات الرئيسية ” تتم عمليات قياس الحرارة وتعزز من ذلك استخدام تقنية الكاميرات الحرارية .
وبحسب القواعد الاحترازية .. أظهرت جولة مصورة لـ ” واس ” تقيد المصلين بالتباعد المكاني بمسافة لا تقل عن متر ونصف المتر خلال صلاة التراويح في صحن المطاف وجميع المصليات الداخلية.
وعلى مدار الساعة تستخدم أحدث وسائل التعقيم بتقنية ” تك الأوزون ” في أرجاء المسجد الحرام للقضاء على الميكروبات سواء العالقة في الجو أو على الأسطح ، وتكثف هذه العمليات في مصلى الإمام أسفل المكبرية الجنوبية، والكعبة المشرفة، كذلك على السجاد .

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