على مدار الساعة وبتقنية ” تك الأوزون ” تجري عمليات التعقيم بالمسجد الحرام

المناطق - واس

أظهرت آلية تطبيق الإجراءات الوقائية في المسجد الحرام ، حجم الجهود المبذولة من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لضمان سلامة المصلين ، فعند مداخل الحرم المكي ” البوابات الرئيسية ” تتم عمليات قياس الحرارة وتعزز من ذلك استخدام تقنية الكاميرات الحرارية .

وبحسب القواعد الاحترازية .. أظهرت جولة مصورة لـ ” واس ” تقيد المصلين بالتباعد المكاني بمسافة لا تقل عن متر ونصف المتر خلال صلاة التراويح في صحن المطاف وجميع المصليات الداخلية.

وعلى مدار الساعة تستخدم أحدث وسائل التعقيم بتقنية ” تك الأوزون ” في أرجاء المسجد الحرام للقضاء على الميكروبات سواء العالقة في الجو أو على الأسطح ، وتكثف هذه العمليات في مصلى الإمام أسفل المكبرية الجنوبية، والكعبة المشرفة، كذلك على السجاد .

