باستخدام “درون”.. الهلال الأحمر بالقصيم يشارك في مراقبة درجة حرارة المتسوقين بسوق الخضار ببريدة

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شارك فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم بمراقبة درجة حرارة المتسوقين في سوق الخضار المركزي في ‫مدينة بريدة ، بالتعاون مع أمانة المنطقة و مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،‬ وذلك عبر تقنية المسح الحراري الجوي باستخدام طائرة “درون” مزودة بكاميرات حرارية حديثة ومتعددة الأطياف تعمل على الذكاء الاصطناعي ، ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره .

وبين المتحدث الرسمي بفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم محمد بن عبد الله الجعيثن أن فرع الهلال الأحمر قد شارك أيضاً بمراقبة المتسوقين في سوق الأنعام بمدينة بريدة، وكذلك سوق الفاكهة والخضار عن طريق فحص درجة حرارة المتسوقين في المواقع ‏التي يكثر فيها مرتادو الأسواق من مواطنين ومقيمين وزائرين بمشاركة فريق من أطباء وأخصائيين وفنّي إسعاف من اجل سلامة الجميع .

‏وحثّ الجعيثن المواطنين والمقيمين على الالتزام بالتعاليم و التوجيهات التي تعود عليهم بالصحة والعافية والسلامة من الأوبئة .