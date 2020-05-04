أمانة تبوك تنفذ حملات رقابية على الأسواق المركزية ومحلات التجزئة

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http://almnatiq.net/?p=860319
المناطق- تبوك:

نفذت أمانة منطقة تبوك خلال اليومين الماضيين جولات رقابية أسفرت عن مصادرة واتلاف ما يزيد عن 200 كيلو من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومخالفة 36 محلاً وتوجيه 50 إنذاراً لمحال أخرى.
وأوضحت الأمانة أن 168 مراقباً صحياً يواصلون جولاتهم على مدار الساعة للتأكد من سلامة الأغذية لاسيما في الظروف الحالية التي تصاحب شهر رمضان المبارك حيث رفعت الأمانة من جاهزيتها ومتابعتها المستمرة مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والعقوبات حيال المخالفين .
ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين الإبلاغ الفوري عن أي مواقع أو متجر لا يتقيد بالاشتراطات الصحية والبلدية أو يمارس نشاطاً مشبوهاً من خلال الاتصال بـ 940 أو استخدام المستكشف الجغرافي عبر موقع الأمانة أو من خلال تطبيق الأمانة على الأجهزة الذكية.

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