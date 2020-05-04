احدث الأخبار

خيرات أرض الجوف مصدر لتنوع الموائد الرمضانية
أبرز المواد
 أمانة تبوك تنفذ حملات رقابية على الأسواق المركزية ومحلات التجزئة
منطقة تبوك
 باستخدام “درون”.. الهلال الأحمر بالقصيم يشارك في مراقبة درجة حرارة المتسوقين بسوق الخضار ببريدة
منطقة القصيم
 على مدار الساعة وبتقنية ” تك الأوزون ” تجري عمليات التعقيم بالمسجد الحرام
أبرز المواد
 إسبانيا.. أقل حصيلة وفيات يومية بكورونا تتكرر لليوم الثاني
أبرز المواد
 لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ75 وتؤكد أهمية الالتزام بالتباعد بالمسافات الآمنة لمنع انتقال العدوى
أبرز المواد
 العراق.. حفل زفاف يتسبب بـ15 إصابة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 بلدية القريات تغلق مركزين تسوق بسبب دخول أطفال تحت سن 15 عام
منطقة الجوف
 أمير منطقة الجوف يوجه الأمانة وبلدياتها بإطلاق حملة “وقاية “
منطقة الجوف
 شاهد .. كیف ستكون إجراءات السفر في المطارات بعد استئناف السفر في ظل أزمة “كورونا”
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم مشروع توزيع 30,000 سلة غذائية في إقليم صوماليلاند
أبرز المواد
 أميركا: روسيا والصين تستغلان طوارئ كورونا لصالحهما
أبرز المواد
خيرات أرض الجوف مصدر لتنوع الموائد الرمضانية

خيرات أرض الجوف مصدر لتنوع الموائد الرمضانية

أبرز المواد
أمانة تبوك تنفذ حملات رقابية على الأسواق المركزية ومحلات التجزئة

أمانة تبوك تنفذ حملات رقابية على الأسواق المركزية ومحلات التجزئة

منطقة تبوك
باستخدام “درون”.. الهلال الأحمر بالقصيم يشارك في مراقبة درجة حرارة المتسوقين بسوق الخضار ببريدة

باستخدام “درون”.. الهلال الأحمر بالقصيم يشارك في مراقبة درجة حرارة المتسوقين بسوق الخضار ببريدة

منطقة القصيم
على مدار الساعة وبتقنية ” تك الأوزون ” تجري عمليات التعقيم بالمسجد الحرام

على مدار الساعة وبتقنية ” تك الأوزون ” تجري عمليات التعقيم بالمسجد الحرام

أبرز المواد

خيرات أرض الجوف مصدر لتنوع الموائد الرمضانية

خيرات أرض الجوف مصدر لتنوع الموائد الرمضانية
http://almnatiq.net/?p=860324
المناطق - واس

فاضت خيرات منطقة الجوف الزراعية مع حلول شهر رمضان بأصناف من الفواكه الصيفية لتضيف لموائد الإفطار تنوعاً يتميز بقيمته الغذائية .
وتعزيزاً لما تشكله أرض الجوف ضمن ركائز الأمن الغذائي في المملكة ، بدأت الأسواق تستقبل بواكير إنتاج التوت والفراولة والخوخ والمشمش والعنب والبطيخ، إذ تحتضن المنطقة ما يقارب عشرة ملايين شجرة، تنتج نحو 170 ألف طن من الفاكهة.
وبحسب إحصائيات فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة ، فإن المساحة الكليّة للمشروعات الزراعية في الجوف تقدر بنحو 300 ألف هكتار، تنتج العديد من المحاصيل الزراعية أبرزها العنب والحمضيات واللوزيات، فيما تؤكد مؤشرات الإنتاج إمكانية توفير جانب من احتياجات المملكة من إنتاج منطقة الجوف.
وتتزين موائد الإفطار بتمور الجوف وتجود بها مليون نخلة وفق إحصائيات “البيئة والمياه والزراعة ” ، ونتتج ما يزن 40 ألف طن من مختلف الأنواع ،إلا أن ” حلوة الجوف ” الأشهر بين تمور المنطقة والأكثر رواجاً .
ويتصدر المشهد الغذائي ” زيت الزيتون ” أحد أهم مكونات الأطعمة ، واقترن هذا المنتج المبارك بأرض الجوف تروي بمائها 17 مليون شجرة نتج سنوياً ما يزيد على 10 آلاف طن من الزيت المتسم بجودته فضلاً عن فوائده الصحية وبات من المنتجات الوطنية المنافسة عالمياً .

روابط ذات صلة

على مدار الساعة وبتقنية ” تك الأوزون ” تجري عمليات التعقيم بالمسجد الحرام

على مدار الساعة وبتقنية ” تك الأوزون ” تجري عمليات التعقيم بالمسجد الحرام
إسبانيا.. أقل حصيلة وفيات يومية بكورونا تتكرر لليوم الثاني

إسبانيا.. أقل حصيلة وفيات يومية بكورونا تتكرر لليوم الثاني
لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ75 وتؤكد أهمية الالتزام بالتباعد بالمسافات الآمنة لمنع انتقال العدوى

لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ75 وتؤكد أهمية الالتزام بالتباعد بالمسافات الآمنة لمنع انتقال العدوى

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*