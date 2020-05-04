خيرات أرض الجوف مصدر لتنوع الموائد الرمضانية

المناطق - واس

فاضت خيرات منطقة الجوف الزراعية مع حلول شهر رمضان بأصناف من الفواكه الصيفية لتضيف لموائد الإفطار تنوعاً يتميز بقيمته الغذائية .

وتعزيزاً لما تشكله أرض الجوف ضمن ركائز الأمن الغذائي في المملكة ، بدأت الأسواق تستقبل بواكير إنتاج التوت والفراولة والخوخ والمشمش والعنب والبطيخ، إذ تحتضن المنطقة ما يقارب عشرة ملايين شجرة، تنتج نحو 170 ألف طن من الفاكهة.

وبحسب إحصائيات فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة ، فإن المساحة الكليّة للمشروعات الزراعية في الجوف تقدر بنحو 300 ألف هكتار، تنتج العديد من المحاصيل الزراعية أبرزها العنب والحمضيات واللوزيات، فيما تؤكد مؤشرات الإنتاج إمكانية توفير جانب من احتياجات المملكة من إنتاج منطقة الجوف.

وتتزين موائد الإفطار بتمور الجوف وتجود بها مليون نخلة وفق إحصائيات “البيئة والمياه والزراعة ” ، ونتتج ما يزن 40 ألف طن من مختلف الأنواع ،إلا أن ” حلوة الجوف ” الأشهر بين تمور المنطقة والأكثر رواجاً .

ويتصدر المشهد الغذائي ” زيت الزيتون ” أحد أهم مكونات الأطعمة ، واقترن هذا المنتج المبارك بأرض الجوف تروي بمائها 17 مليون شجرة نتج سنوياً ما يزيد على 10 آلاف طن من الزيت المتسم بجودته فضلاً عن فوائده الصحية وبات من المنتجات الوطنية المنافسة عالمياً .

