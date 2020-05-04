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فريق تطوعي من تعليم تبوك يشارك في مبادرة الفرز البصري وإدارة الحشود

فريق تطوعي من تعليم تبوك يشارك في مبادرة الفرز البصري وإدارة الحشود

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فريق تطوعي من تعليم تبوك يشارك في مبادرة الفرز البصري وإدارة الحشود

فريق تطوعي من تعليم تبوك يشارك في مبادرة الفرز البصري وإدارة الحشود
http://almnatiq.net/?p=860332
المناطق- تبوك:

ضمن المبادرة المجتمعية التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك “يداً بيد” في مواجهة جائحة كورونا يشارك فريق تطوعي من إدارة التعليم بمنطقة تبوك إلى جانب الدفاع المدني ومديرية الشؤون الصحية في مبادرة الفرز البصري وإدارة الحشود التي أطلقتها الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك .
وثمّن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري جهود أعضاء الفريق التطوعي بتعليم تبوك استشعاراً بدورهم الوطني مؤكداً أن تعليم تبوك شكل فريقاً تطوعياً ينتمي له 1152 متطوعاً ومتطوعة من منسوبي التعليم جاء ذلك تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 ولا يزال الفريق يقدم مبادراته بكل فخر واعتزاز في خدمة الدين والوطن .
فيما أشار مدير إدارة النشاط الطلابي نائب رئيس الفريق التطوعي بتعليم تبوك الدكتور عبد الله الحارثي إلى التنسيق المستمر مع هذه الجهات المشاركة وتم تحديد المهام التطوعية لفريق تطوعي تعليم تبوك تتمثل في دورهم على تنظيم أعمال الفرز البصري الأولي لمرتادي الأسواق والمراكز التجارية مؤكداً أن تعليم تبوك بصدد إعداد دليل تنظيمي للعمل التطوعي.

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