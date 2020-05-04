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بلدية القطيف تطهر وتعقم ٣٥٢٨ موقعا خلال أسبوع

بلدية القطيف تطهر وتعقم ٣٥٢٨ موقعا خلال أسبوع
http://almnatiq.net/?p=860340
القطيف - المناطق

قامت بلدية محافظة القطيف بتطهير وتعقيم ٣٥٢٨ موقعا في مختلف المواقع بالمحافظة، فيما بلغت جولات الإصحاح البيئي ١١٩٦ جولة خلال أسبوع فقط، والتي تأتي ضمن الجهود الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس بلدية القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أن البلدية قامت خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، بالعديد من عمليات التطهير والتعقيم في مختلف مناطق المحافظة، بهدف مكافحة فيروس كورونا، لافتا الى أن عدد المواقع التي تم تعقيمها خلال الأسبوع الماضي تتجاوز ٣٥٢٨ موقعا، مضيفا، أن عمليات التعقيم أنجزت بواسطة ١٩٦٩ عاملا في اليوم الواحد، مضيفا، أن جولات الإصحاح البيئي، بلغت ١١٩٦ جولة خلال الفترة ذاتها.

وأشار الى أن البلدية استخدمت خلال عمليات التعقيم المختلفة نحو ١٣٠ آلية في اليوم الواحد، مؤكدا، أن البلدية مستمرة في عمليات التعقيم ضمن جهودها لمكافحة جائحة كورونا، مضيفا، أن عمليات التعقيم تعتبر أحد الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس، وبالتالي الحيلولة دون انتقال العدوى الى المواطن، مبينا، أن فيروس كورونا يبقى على الأسطح ساعات عديدة، مما يستدعي التحرك الجاد للقضاء على الفيروس عبر تعقيم الشوارع الرئيسية و الفرعية و كذلك المواقع العامة في الأحياء السكنية، بالإضافة الى تعقيم كافة المركبات خلال عمليات التظهير التي تبدأ خلال ساعات المساء و ذلك بعد سريان قرار منع التجول.

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