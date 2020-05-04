أمانة الشرقية تدعو الجميع في المشاركة لتطوير تطبيق “مدينتي ” والمستكشف الجغرافي

الدمام - المناطق

طرحت أمانة المنطقة الشرقية استبيانا خاصا، بتطبيق مدينتي والمستكشف الجغرافي، والذي من خلاله سيتم الاستفادة من مخرجات التقييم، لتطوير الخدمات للمستفيدين بشكل أكثر احترافية تخدم المصلحة العامة، حيث تسعى الأمانة لتحسين وتطوير خدماتها الإلكترونية بشكل مستمر بما يحقق رضا المستفيدين وتيسير الأعمال والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم.

وأوضحت الأمانة أن بإمكان المواطنين والمقيمين الآن تقييم خدمات تطبيق “مدينتي” والمستكشف الجغرافي، من خلال تعبئة الاستبيان من خلال الدخول على رابط التقييم لتطبيق “مدينتي ” والمستكشف الجغرافي:

https://forms.gle/QfYnoB6UPWNgtJ7R6

والذي سوف يساهم بتطوير الخدمات للمستفيدين بشكل أكثر احترافية وبطريقة تخدم مصالحهم من خلال محاولة الأمانة لتحديد نقاط القوة والضعف في التطبيق للحصول على تجربة متميزة لتطبيق مدينتي والمستكشف الجغرافي، والتي تأتي من مبدأ المشاركة المجتمعية في العمل البلدي والتحول الرقمي.

وتنوه الأمانة الجميع بضرورة التواصل في حال وجود أية ملاحظات أو استفسارات بالتواصل من خلال مركز ٩٤٠ .