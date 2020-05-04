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3.5 مليون إصابة بكورونا.. والمشكلة في “البؤر الأصغر”

3.5 مليون إصابة بكورونا.. والمشكلة في “البؤر الأصغر”
http://almnatiq.net/?p=860352
المناطق - وكالات

أظهر إحصاء نشرته وكالة رويترز، الاثنين، أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مختلف أرجاء العالم تجاوزت 3.5 مليون، بينما اقتربت الوفيات من ربع مليون حالة، رغم تباطؤ معدل الإصابات والوفيات عن ذروتيها الشهر الماضي.

وكانت معظم الحالات في الأيام الأخيرة في أميركا الشمالية والدول الأوروبية، لكن الأرقام ترتفع في بؤر تفشي أصغر في أميركا اللاتينية وأفريقيا وروسيا.

وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سجل العالم 84004 حالات إصابة جديدة، وفقا لإحصاء رويترز الذي يستند إلى البيانات الحكومية الرسمية، ليصل إجمالي الحالات إلى ما يزيد قليلا عن 3.5 مليون.

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 248 ألفا بحسب إحصاءات موقع “وورلداوميتيرس” منذ ظهور الوباء للمرة الأولى في الصين في ديسمبر الماضي، وفق تعداد لوكالة فرانس برس.

وتواصل أوروبا تخفيف إجراءات العزل التي فرضت على سكانها للحد من انتشار الوباء بقرارات جديدة يفترض أن تطبق اعتبارا من بداية الأسبوع في نحو 15 بلدا بينها إيطاليا التي تخضع لحجر منذ شهرين وتنتظر الرفع الجزئي للقيود، اليوم الاثنين.

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