مدني ميسان يدشن الحملة التوعوية تحت شعار سلامتك بمنزلك غايتنا

المناطق - عادل الزهراني

دشنت إدارة الدفاع المدني بمحافظة ميسان مساء اليوم فعاليات الحملة التوعوية تحت شعار(سلامتك بمنزلك _غايتنا) وذلك بمختلف أرجاء المحافظة والتى اطلقتها المديرية العامة للدفاع المدني .

حيث قامت دوريات السلامة خلال الحملة بتوزيع المنشورات التعريفية والتوعوية في المراكز التجارية في المحافظة بالإضافة إلى نشر رسائل توعوية عن الحملة عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمحافظة والوسائل الإعلامية الأخرى.

ويهدف الدفاع المدني من خلال هذه الحملة رفع مستوى الوعي الوقائي والسلامة بين جميع شرائح المجتمع ، والتأكيد على أهمية توفر وسائل السلامة الوقائية في المنزل، مع توخي الحذر من الأخطار الموجودة بالمنازل خلال فترة الحجر المنزلي لاقدر الله .