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شرطة الرياض تقبض على يمني انتحل صفة “مفتش صحي” وسرق المال من صيدليتين ومركز طبي

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شرطة الرياض تقبض على يمني انتحل صفة “مفتش صحي” وسرق المال من صيدليتين ومركز طبي

شرطة الرياض تقبض على يمني انتحل صفة “مفتش صحي” وسرق المال من صيدليتين ومركز طبي
http://almnatiq.net/?p=860364
المناطق - واس

أفاد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الرابع من العمر.

وقال “التويجري”: الموقوف ثبت تورطه بانتحال صفة “مُفتش صحي” ودخوله صيدليتين ومركز طبي خاص في حيي “البطحاء والمنار” وتفتيشهـا والاستيلاء على مبلغ عشرة آلاف ريال منها، والشروع بسرقة مركبة تابعة للمركز الطبي.

وأضاف: اتضح كذلك أنه متهم بقضيتي “نصب واحتيال”، وقد اتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة.

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