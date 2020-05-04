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مؤسسة النقد تؤكد التزامها بسياسة ربط سعر صرف الريال بالدولار الأمريكي كخيار استراتيجي

مؤسسة النقد تؤكد التزامها بسياسة ربط سعر صرف الريال بالدولار الأمريكي كخيار استراتيجي

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مؤسسة النقد تؤكد التزامها بسياسة ربط سعر صرف الريال بالدولار الأمريكي كخيار استراتيجي

مؤسسة النقد تؤكد التزامها بسياسة ربط سعر صرف الريال بالدولار الأمريكي كخيار استراتيجي
http://almnatiq.net/?p=860367
المناطق - واس

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي التزامها بسياسة ربط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأمريكي كخيار استراتيجي ساهم في نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ثلاثين عامًا.
كما أكدت المؤسسة التزامها بالحفاظ على استقرار سعر صرف الريال عند السعر الرسمي 3.75 ريال مقابل الدولار كونه ركيزة مهمة للاستقرار النقدي والمالي في ظل متانة احتياطيات النقد الأجنبي وقدرتها على تلبية جميع الالتزامات الخارجية للمملكة.
وأشارت المؤسسة إلى متانة احتياطيات النقد الأجنبي لديها وقدرتها على تلبية جميع متطلبات الاقتصاد الوطني من العملات الاجنبية، حيث تغطي ما يقارب 43 شهرًا من الواردات و88% من الكتلة النقدية الموسعة (ن3)، وعليه تؤكد المؤسسة أن سياسة سعر الصرف الحالية داعم رئيسي للاستقرار النقدي والنمو الاقتصادي المستدام.

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