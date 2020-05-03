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مدني حائل يباشر إخماد حريق بمزرعة في حي السويفلة

مدني حائل يباشر إخماد حريق بمزرعة في حي السويفلة
http://almnatiq.net/?p=860369
المناطق - حائل

أخمدت فرق الإطفاء بمدني حائل حريقا اشتعل فجرا بمزرعة تحوي مجموعة مختلفة من المزروعات وأشجار النخل .
وحاصر رجال الإطفاء منطقة الحادث بمساحة تقدر بحوالي 500 متر واستُخدمت عدة طرق في إخماد النار في المناطق المكشوفة بمساندة أمانة المنطقة بعدد من صهاريج الماء حتى إتمام إخماده كما شاركت فرق الهلال الأحمر بعدد من عربات الإسعاف وتواجدالفرق الأمنية .
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة العقيد نافع الحربي أنه لم يُصب أحد بأذى جراء الحادث موضحا أن الجهات الأمنية تولت أعمال التحقيق لكشف أسباب وقوعه .

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