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أكثر من 500 طلب دواء قام بتوصيلها مستشفى صامطة العام للمنازل

أكثر من 500 طلب دواء قام بتوصيلها مستشفى صامطة العام للمنازل
http://almnatiq.net/?p=860388
المناطق - فضة عطيف

قام مستشفى صامطة العام بتوصيل أكثر من 500 طلب دواء من خلال مبادرة توصيل الدواء إلى منازل المرضى بالتعاون فريق التوصيل الدوائي للمرضى البالغ عددهم 46 من المستشفى, خلال الأسبوع الأول لإطلاق المبادرة التي تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها صحة منطقة جازان وقطاعاتها للوقاية من فيروس كورونا الجديد, ولتقليل المراجعة للمستشفيات والمراكز الصحية والحفاظ على البقاء في المنازل.
وأوضح المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بمنطقة جازان محمد دراج أن مستشفى صامطة العام خصص رقماً للتواصل لتزويد الصيدلية باسم المريض ورقم الملف والعيادة ورقم التواصل والسكن والعلاج المطلوب لتحضيره وتوصيله عبر فريق التوصيل الدوائي للمرضى, إضافة لتوعية مندوبي التوصيل وإلزامهم بقواعد مكافحة العدوى, واستخدام وسائل الحماية مع كل طلب توصيل.
وتم تغطية محافظات الحد الجنوبي كالطوال ومركز الموسم ومحافظة صامطة ومركزي السهي والقفل ومحافظة الحرث ومركز الخشل ومحافظة أحد المسارحة ومركز الحكامية.

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