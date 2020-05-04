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إغلاق مستودع للمواد الغذائية بصناعية مدينة جيزان لوجود مخالفات للاشتراطات

إغلاق مستودع للمواد الغذائية بصناعية مدينة جيزان لوجود مخالفات للاشتراطات

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إغلاق مستودع للمواد الغذائية بصناعية مدينة جيزان لوجود مخالفات للاشتراطات

إغلاق مستودع للمواد الغذائية بصناعية مدينة جيزان لوجود مخالفات للاشتراطات
http://almnatiq.net/?p=860394
المناطق - فضة عطيف

أغلقت لجنة الطوارئ بمنطقة جازان ممثلة بالفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة وأمانة منطقة جازان وهيئة الغذاء والدواء بالقطاع الجنوبي والدوريات الأمنية اليوم، مستودعاً للمواد الغذائية بصناعية مدينة جيزان , وذلك ضمن جولات اللجنة الميدانية للتأكد من مدى التزام المنشآت ذات العلاقة بسلامة وصلاحية السلع الغذائية والتموينية ومدى التزام المستودعات والمحلات التجارية بالتعليمات المحددة والتقيد بتطبيق الإجراءات الوقاية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وجاء الإغلاق بسبب مخالفة المستودع للاشتراطات والإجراءات والتعليمات الواجب توافرها في مستودعات المواد الغذائية ما تسبب في رداءة التخزين وتعريض المواد الغذائية للفساد وانتهاء صلاحيتها.

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