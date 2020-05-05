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حملة ” يداً بيد ” بتبوك تُوصل أدوية كبار السن والمعاقين للمنازل

حملة ” يداً بيد ” بتبوك تُوصل أدوية كبار السن والمعاقين للمنازل
http://almnatiq.net/?p=860406
المناطق-تبوك:
تواصل حملة ” يداً بيد ” التي وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بإطلاقها مؤخراً في المنطقة أعمالها لتخفيف آثار جائحة كورونا على الأسر المحتاجة .
واستفاد من مبادرات الحملة منذ انطلاقها في العاشر من شهر شعبان الماضي وحتى اليوم أكثر من 46 ألف أسرة وجرى من خلالها توزيع مايزيد عن 67952 ألف سلة غذائية كما وزع مايزيد عن 32 ألف وجبة .
وقال المستشار الإعلامي لإمارة منطقة تبوك المنسق لأعمال حملة ” يداً بيد ” بالمنطقة علي القحطاني  إن الحملة التي تمت بمشاركة جميع الجمعيات الأهلية بتبوك قد شهدت تفاعلاً كبيراً من أهالي المنطقة الأوفياء كما شهدت تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص حيث أطلقت الحملة 100 مبادرة يأتي من أهمها إيصال الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى وكبار السن وذوي الإعاقة في منازلهم وسداد فواتير الكهرباء للأسر المتعثرة وإيصال صهاريج المياه ودعم الأسر المنتجة التي تضررت في أنحاء المنطقة كافة كما دعم أصحاب المهن المتضررة من المواطنين والمقيمين وصيانة منازل عدد من الأسر المحتاجة وإطلاق بادرة لدعم العاملين في الميدان وعمل أكثر من (20 ) دورة وورشة تثقيفية وتطويرية و تقديم 100 استشارة أسرية وتوفير عيادتين متنقلتين بالمنطقة .
وأضاف أن الحملة التي نجزل الثناء فيها لله أولاً ثم لصاحب صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على إطلاقها لدعم الأعمال الميدانية لتقديم العون للأسر المحتاجة من مواطنين ومقيمين قد اتخذت هذه المبادرات النوعية والمهمة لمسارات كثيرة ومتنوعة كمشاركة وجدانية ارتكزت في محاورها الرئيسة على الأعمال ” الاجتماعية والصحية والتموينية والأسرية “واستهدفت بمشاركة العديد من الإدارات الحكومية ذات العلاقة وجميع الجمعيات الأهلية مدينة تبوك والمحافظات والمراكز التابعة لها المحتاجين حيث شارك فيها 1358 متطوعا عملوا على إيصال المساعدات لمستحقيها مبيناً أن العمل في هذه الحملة مستمر ليشمل جميع شرائح المجتمع مشيداً بحجم التفاعل الكبير مع الحملة من الجميع سواء كان على مستوى الإدارات الحكومية أو القطاع الخاص والأفراد .
إلى ذلك تواصل حملة ” يداً بيد ” عبر منصتها إلإلكترونية تقديم خدماتها لاستقبال طلبات الأسر المتضررة من جائحة فايروس ‎كورونا  وتوصيلها إلى منازلهم بالإضافة إلى استقبال طلبات المسهمين لدعم الحملة عبر الرابط التالي : https://hand2hand.tabuk.gov.sa .

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