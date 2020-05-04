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فريق الهلال الأحمر التطوعي بطبرجل يقيم نقطة فرز بصري بأحد الأسواق التجارية

فريق الهلال الأحمر التطوعي بطبرجل يقيم نقطة فرز بصري بأحد الأسواق التجارية

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فريق الهلال الأحمر التطوعي بطبرجل يقيم نقطة فرز بصري بأحد الأسواق التجارية

فريق الهلال الأحمر التطوعي بطبرجل يقيم نقطة فرز بصري بأحد الأسواق التجارية
http://almnatiq.net/?p=860418
المناطق_محمد الحسن

أقام فريق التطوع بمحافظة طبرجل التابع لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف نقطة فرز بصري بأحد المراكز التجارية بالمحافظة وذلك بالتعاون مع أوقاف الشاكرين .
وقدم في هذه المشاركة والتي إستفاد منها زوار المركز فحص لدرجة الحرارة وتقديم النصائح والإرشادات والتي من شأنها توعية المتسوقين للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد .
وتأتي هذه المشاركة ضمن الإجراءات التي تتخذها الهيئة في الحد من إنتشار فيروس كورونا بالوصول لأفراد المجتمع في بعض المواقع الحيوية حرصاً على إيصال بعض الرسائل التوعوية والتثقيفية،

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