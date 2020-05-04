أقام فريق التطوع بمحافظة طبرجل التابع لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف نقطة فرز بصري بأحد المراكز التجارية بالمحافظة وذلك بالتعاون مع أوقاف الشاكرين .
وقدم في هذه المشاركة والتي إستفاد منها زوار المركز فحص لدرجة الحرارة وتقديم النصائح والإرشادات والتي من شأنها توعية المتسوقين للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد .
وتأتي هذه المشاركة ضمن الإجراءات التي تتخذها الهيئة في الحد من إنتشار فيروس كورونا بالوصول لأفراد المجتمع في بعض المواقع الحيوية حرصاً على إيصال بعض الرسائل التوعوية والتثقيفية،
فريق الهلال الأحمر التطوعي بطبرجل يقيم نقطة فرز بصري بأحد الأسواق التجارية
أقام فريق التطوع بمحافظة طبرجل التابع لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف نقطة فرز بصري بأحد المراكز التجارية بالمحافظة وذلك بالتعاون مع أوقاف الشاكرين .
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