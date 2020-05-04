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البنوك السعودية توضح حالات تجميد الحسابات البنكية للعملاء

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البنوك السعودية توضح حالات تجميد الحسابات البنكية للعملاء

البنوك السعودية توضح حالات تجميد الحسابات البنكية للعملاء
http://almnatiq.net/?p=860422
المناطق_الرياض

أعلنت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، بالبنوك السعودية، الحالات المشمولة بتعليق الحسابات البنكية للعملاء سواء من الأفراد أو الأشخاص الاعتباريين.
وبينت اللجنة عبر حسابها في تويتر أن حالات تعليق الحسابات البنكية بالنسبة للأفراد تشمل انتهاء الهوية الوطنية، أو تحول حالة الحساب إلى حساب راكد.
وأضافت بخصوص الأشخاص الاعتباريين فإن صلاحية المفوضين بالتوقيع عليها لاسباب مرتبطة بانتهاء الهوية وانتهاء السجل التجاري الذي تعذر تجديده وكذلك انتهاء هوية المفوض بالتوقيع موضحة ان شروط تعليق تجميد الحسابات البنكية انتهاء الهوية الوطنية أثناء هذه الفترة اوقبلها وتحويل الحساب إلى حساب راكد خلال هذه الفترة.
وبينت ان آلية تفعيل الحساب البنكي تتطلب التوجه إلى الفرع أو التواصل عبر الرقم المجاني للبنك أو المصرف أو التواصل من خلال القنوات البنكية الإلكترونية للبنك أو المصرف.

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