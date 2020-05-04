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نشطاء قطريون يتحدثون عن محاولة انقلاب سادس في قطر

نشطاء قطريون يتحدثون عن محاولة انقلاب سادس في قطر
http://almnatiq.net/?p=860436
المناطق_الرياض

نشر نشطاء تويتريون قطريون وخليجيون اليوم مقاطع لدوى انفجارات واطلاق اعيره ناريه في قطر، وتحديداً في منطقة الوكرة.
و أشار بعض النشطاء إلى احتمالية وجود انقلاب عسكري، يقوده رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق حمد بن جاسم.
ورجح نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن يكون هناك انقلاب يقوده حمد بن جاسم رئيس الوزراء الأسبق ضد تميم بن حمد، بسبب إصدار الأخير لأوامر بالتحقيق مع شركة حمد بن جاسم بعد انهيار مستشفى ميداني في الدوحة لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد، خلال اليومين الماضيين.
من جانبه قال موقع روسيا اليوم ان مصدر في وزارة الخارجية القطرية، نفى اليوم الإثنين الأنباء التي ظهرت في وسائل الإعلام حول الانقلاب في قطر ووصفتها بحشو إعلامي.

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