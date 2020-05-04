  هلال الجوف يستقبل مايزيد على 3900 مكالمة خلال الاسبوع الماضي

استقبلت غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف خلال الإسبوع الماضي 3903 مكالمة واردة على رقم الطوارئ 997 .

وإشتملت تلك المكالمات على 524 بلاغ إسعافي فيما كانت البلاغات والإستفسارات الواردة عن طريق تطبيق ( أسعفني ) 418 بلاغ .

وتهيب هيئة الهلال الأحمر بكافة طالبي الخدمة الإسعافية من غرفة العمليات بأن تكون الإتصالات الواردة لمن هم بحاجة التدخل الإسعافي والنقل السريع والذي يحتاج لنقل للطوارئ .

الجدير بالذكر أن تلك البلاغات باشرها 16 فرقة أسعافية رسمية في 14 مركزاً على مستوى المنطقة يساندها فرق اسعافية تطوعية في بعض مراكز المنطقة قائم عليها متطوعين من منسوبي الهيئة .