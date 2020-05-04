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  هلال الجوف يستقبل مايزيد على 3900 مكالمة خلال الاسبوع الماضي

  هلال الجوف يستقبل مايزيد على 3900 مكالمة خلال الاسبوع الماضي
http://almnatiq.net/?p=860451
المناطق_محمد الحسن

استقبلت غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف خلال الإسبوع الماضي 3903 مكالمة واردة على رقم الطوارئ 997 .
وإشتملت تلك المكالمات على 524 بلاغ إسعافي فيما كانت البلاغات والإستفسارات الواردة عن طريق تطبيق ( أسعفني ) 418 بلاغ .
وتهيب هيئة الهلال الأحمر بكافة طالبي الخدمة الإسعافية من غرفة العمليات بأن تكون الإتصالات الواردة لمن هم بحاجة التدخل الإسعافي والنقل السريع والذي يحتاج لنقل للطوارئ .
الجدير بالذكر أن تلك البلاغات باشرها 16 فرقة أسعافية رسمية في 14 مركزاً على مستوى المنطقة يساندها فرق اسعافية تطوعية في بعض مراكز المنطقة قائم عليها متطوعين من منسوبي الهيئة .

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