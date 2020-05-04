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غرفة الأحساء تقيم ورشة الإثراء المعرفي عبر ويكيبيديا

غرفة الأحساء تقيم ورشة الإثراء المعرفي عبر ويكيبيديا

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إيقاف مواطن ينشر تغريدات مسيئة للمنطقة وادعاءاتٍ بالتطرف واعتناق الأفكار الهدامة بالقصيم

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غرفة الأحساء تقيم ورشة الإثراء المعرفي عبر ويكيبيديا

غرفة الأحساء تقيم ورشة الإثراء المعرفي عبر ويكيبيديا
http://almnatiq.net/?p=860456
المناطق – فتحيه عبدالله

أقامت غرفة الأحساء ورشة بعنوان (الإثراء المعرفي عبر ويكيبيديا) قدمها الأستاذ وليد واصل الهاشم عبر أحد منصات البث المباشر عن بعد، وذلك كمشاركة في ملف الإثراء المعرفي الذي تتبناه لجنة تسويق هوية الأحساء التابعة لغرفة الأحساء.

وقد عرّف مقدم الورشة بالموقع العالمي وأهميته وإحصائياته، وأشار إلى أن المحتوى العربي يأتي في المرتبة الـ 20 بين أكثر من 300 لغة هي لغات التدوين في الموسوعة العالمية الحرة “ويكيبيديا”.

وأوضح الهاشم شروط النشر والمساهمة في الموسوعة وقواعد تحرير المقالات فيها، خاصةً وأنها متاحة للجميع ويمكن لأي شخص النشر من خلالها. كما عرضت الورشة القيمة المضافة والفائدة التي تقدمها “ويكيبيديا” للمجتمعات؛ إذ تمكّنها من بناء موسوعاتها بنفسها مع الإشارة لضرورة الكتابة بلغة محايدة ومزودة بالمصادر.

وعن تسويق المدن، ذكر الهاشم بأنه يمكن المساهمة في تسويقها بالكتابة عن أهم معالمها و ثقافتها و منتجاتها و مميزاتها لتقدم كل مدينة بطابعها الفريد الذي يميزها عن المدن الأخرى.

واختتم الهاشم حديثه بالإشارة لتطلعات رؤية المملكة 2030 بتحسين جودة الحياة، واعتبار تطور المساهمة المعرفية والنقاش المثمر من أهم مؤشرات جودة الحياة، داعيًا المجتمع لتنمية المعرفة ومشاركتها.

من جهته، ذكر الأستاذ عماد الغدير رئيس لجنة تسويق هوية الأحساء بغرفة الأحساء في مداخلة قدمها نهاية الورشة، بأن تسويق المكان يرتبط بمحاور كثيرة ومن أهمها الإنسان والإنتاج والمواقع المتعددة، سواء كان هذا المكان قرية أو مدينة أو منطقة أو دولة، مضيفًا أن إبراز أدوات هذه المقومات مطلوب وباستمرار حتى يتحقق المأمول فيما نهدف إليه من تطوير هذه المقومات والاستفادة منها.

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