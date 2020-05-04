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“سكر الأطفال في رمضان ” محاضرة عن بعد بالجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك

“سكر الأطفال في رمضان ” محاضرة عن بعد بالجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك

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“سكر الأطفال في رمضان ” محاضرة عن بعد بالجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك

“سكر الأطفال في رمضان ” محاضرة عن بعد بالجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك
http://almnatiq.net/?p=860462
المناطق- تبوك
تنظم الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك غداً محاضرة بعنوان ” سكر الأطفال في رمضان ” تقدمها الدكتورة ليلي البيشي، وذلك في تمام الساعة 10:30 مساءً عبر البث المباشر لتطبيق زووم.
وأوضحت الجمعية أن المحاضرة ستتناول العديد من المحاور منها أسباب الإصابة بالسكري لدى الأطفال وكيفية التعايش معه ووسائل الوقاية من مضاعفات سكري الأطفال وطرق العلاج الحديثة للسكري مشيرةً إلى أن هذه المحاضرة تأتي ضمن برنامج “صحتك في بيتك” الذي تنفذه الجمعية من خلال تقديم حزمة من المحاضرات التثقيفية يقدمها نخبة من الاستشاريين وأساتذة الجامعات في ليالي رمضان عبر منصة زوم الإلكترونية وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية والشراكة المجتمعية وحرص الجمعية على تفعيل دورها لتقديم كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي.

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