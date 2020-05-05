تعليم الباحة يودع أكثر من ١٦ مليون ريال في حسابات المستفيدين

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أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة مبالغ زادت عن ١٦ مليون ريال في حسابات المستفيدين عبر نظام الصرف السريع، و التي تمثل مكافآت الطلاب للثلاثة أشهر الماضية وكذلك بدل ترحيل ومخصصات لتعليم الكبار وبدل التعيين وأجور الدور لبعض ملاك المباني المستأجرة، وكذلك مكآفات محو الأمية ونهاية الخدمة للمعلمين والعمال وتعويضات الإجازات وبدل التعيين وانتدابات لعدد من الموظفين والموظفات ، وبعض المصروفات الأخرى.

ودعت الإدارة المستفيدين إلى مراجعة حساباتهم البنكية أو التواصل مع الإدارة على منصاتها الالكترونية متى ما دعت الحاجة لذلك لاستلام مستحقاتهم.

بدوره المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني قدم شكره الخالص للمساعد للخدمات المساندة الأستاذ علي حمدان الغامدي على متابعته الدائمة لأعمال الإدارات و للجهود التي بذلها في سبيل إنهاء إجراءات الشؤون المالية للإدارة ، مردفا شكره لإدارة الشؤون المالية والإدارية ولإدارة المباني، والموارد البشرية، والإدارة المالية، ولإدارة الميزانية ، ومحاسبة المشاريع ، وللإدارات الداعمة وذات العلاقة تجاه ما أظهره الجميع من الأداء المتميز خلال فترة تعليق الدراسة من عمل متواصل ودقيق يحمل الكثير من استشعار المسؤولية والحرص على إتقان المهام الوظيفية التي كانت محل التقدير والثناء .