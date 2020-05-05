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إمارة نجران تحيل مدعي المساعدات للمتضررين من جائحة كورونا إلى النيابة العامة

إمارة نجران تحيل مدعي المساعدات للمتضررين من جائحة كورونا إلى النيابة العامة
http://almnatiq.net/?p=860477
المناطق - تجران

أعلنت إمارة منطقة نجران ردا على ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إعلان بوجود دعم مادي للمواطنين والمقيمين المتضررين من جائحة فيروس كورونا بمنطقة نجران، ودعوتهم للتواصل عبر أحد الأرقام، مع إرسال الاسم وصورة الهوية ورقم الهاتف.

وقالت إمارة منطقة نجران: إنه فور نشر الإعلان، باشرت الجهات الأمنية مهامها، حيث تم التوصل إلى هوية صاحب الإعلان، وإلقاء القبض عليه اليوم، وإحالته إلى النيابة العامة.

وحذرت إمارة المنطقة الجميع بعدم التجاوب مع مثل هذه الإعلانات، وأن جميع ما يتعلق بالمساعدات عامة، أو بفيروس كورونا، يصدر من الجهات الحكومية المعنية، عبر القنوات الرسمية.

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