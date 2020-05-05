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“سكني”: مشروعات ضاحية الجوهرة بجدة تُسجل ارتفاعاً ملحوظاً في الحُجوزات والإنجاز

“سكني”: مشروعات ضاحية الجوهرة بجدة تُسجل ارتفاعاً ملحوظاً في الحُجوزات والإنجاز
http://almnatiq.net/?p=860482
المناطق - الرياض

سجلّت الحجوزات في مشروعات ضاحية “الجوهرة” السكنية – إحدى الضواحي السكنية الكبرى ضمن برنامج سكني – ارتفاعاً ملحوظاً خلال الربع الأول 2020، تجاوزت 60% في بعضها، وأكد البرنامج على استمراره في خدمة الأسر الراغبة بالتملك من خلال الاستفادة من الحلول التمويلية والخيارات السكنية المتنوعة فورياً عبر موقع وتطبيق سكني إلكترونياً دون الحاجة لزيارة أحد فروع الوزارة على الرابط sakani.housing.sa .
وأوضح برنامج “سكني” في بيانٍ صحافي اليوم، أن مشروعات ضاحية الجوهرة الواقعة شمال محافظة جدة سجلت نسب حجوزات عالية للوحدات السكنية تجاوزت نحو 65% لمشروع “الجوهرة ريزيدنس” أحد مشروعات الضاحية، وأكثر من 45% لمشروع فينان، فيما سجل مشروع “بوفارديا سيتي” نسبة حجوزات تجاوزت 30% .
وتتميز ضاحية الجوهرة بموقعها الإستراتيجي على مقربة من مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحاذاة طريق الحرمين وبالقرب من طريق المدينة المنورة على مساحة تتجاوز مليوني متر مربع، وبجوار عدد من المرافق الحيوية في المنطقة كمستشفى الملك فيصل التخصصي ومطار الملك عبدالعزيز الجديد ومحطة قطار الحرمين السريع، وتوفّر أكثر من 7000 وحدة سكنية، تمتاز بتنوّع تصاميمها ونماذجها لتلبية مختلف الرغبات، وتستوعب أكثر من 33 ألف نسمة ضمن بيئة سكنية متكاملة الخدمات تعد نموذجاً لحياة عصرية حديثة تتوافق مع مستهدفات برنامجي “الإسكان” و”جودة الحياة”، وتضمّ الضاحية مساحات خضراء تحيط بممشى “البوليفارد” الذي يمتد على طول الضاحية بأكثر من 2000 متر وواجهات المطاعم والمقاهي والمباني التجارية وسط بيئة عصرية متكاملة الخدمات ومتنوعة الخيارات.
وتأتي مشروعات ضاحية الجوهرة ضمن 75 مشروعاً تحت الإنشاء تُوفر نحو 134 ألف وحدة متنوعة ما بين شقق وفلل وتاون هاوس بتصاميم عصرية وأسعار منافسة ما بين 250 – 750 ألف ريال ضمن بيئة متكاملة تراعي معايير جودة الحياة وتوفر الخدمات الصحية والتعليمية والتجارية كافة بالإضافة إلى الحدائق والساحات الرياضية والمراكز الترفيهية لتعزيز جودة الحياة.
كما يستهدف برنامج “سكني” خلال العام الجاري 2020م خدمة أكثر من 300 ألف أسرة عبر حلول سكنية تلبّي تطلّعات الأسر السعودية وتتناسب مع قدراتهم بضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية متنوعة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير 90 ألف أرض سكنية، سعياً لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لأهداف “برنامج الإسكان” عبر الاستحقاق الفوري والإجراءات الإلكترونية الميسرة.

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