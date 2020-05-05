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بطولة إسبانيا: الرابطة تنوي استئناف النشاط في يونيو

بطولة إسبانيا: الرابطة تنوي استئناف النشاط في يونيو
http://almnatiq.net/?p=860485
المناطق - الرياض

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم أنها تنوي “العودة إلى المنافسات في يونيو”، في الوقت الذي ستباشر الأندية تدريباتها خلال الأسبوع الحالي.
وقال بيان صادر عن الرابطة :”العودة إلى التدريبات ستكون بطريقة تدريجية بدءاً بالتدريبات الفردية ثم الجماعية حتى العودة المتوقعة في يونيو”.
وأضاف البيان نقلا عن رئيس الرابطة خافيير تيباس “الظروف الحالية استثنائية، لكننا نأمل في استئناف النشاط في يونيو وإنهاء موسم 2019-2020 هذا الصيف ، العودة تعني الانتصار!”.
فابتداء من الثلاثاء وبعد قرابة شهرين من الانقطاع بعد توقف الدوري الإسباني في 12 مارس ، سيخضع اللاعبون المحترفون إلى فحوصات للكشف عن فيروس “كوفيد-19” ويستطيعون معاودة التدريبات بعد 48 ساعة إثر تلقيهم النتائج السلبية.
ومنحت السلطات الصحية في البلاد الضوء الأخضر، في حين تعاون الاتحاد الإسباني لكرة القدم والرابطة واختصاصيون في المجال الطبي في وضع بروتوكول صحي خاص باستئناف التدريبات “بهدف ضمان سلامة جميع الأشخاص المشاركين” بحسب البيان.
وكانت الحكومة الإسبانية أقرت خطة رفع قيود الحجر الصحي التي جاءت على 4 مراحل بالنسبة إلى الرياضيين المحترفين، وهذا يتضمن “فتح المجال أمام التدريبات الفردية والحد الأدنى من التمارين للرابطات المحترفة”.

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