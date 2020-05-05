سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 24 ساعة الماضية 29,763 إصابة مؤكدة و 1,719 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
وأظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة وصل إلى 1,152,372 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 67,456 حالة وفاة.
الولايات المتحدة تسجّل 1719 حالة وفاة جديدة نتيجة كورونا
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 24 ساعة الماضية 29,763 إصابة مؤكدة و 1,719 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
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