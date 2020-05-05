احدث الأخبار

“الأرصاد” تحذر من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
أبرز المواد
 وزارة العدل تؤهل 5 آلاف مأذون لمرحلة عقد الزواج الإلكتروني
أبرز المواد
 “هدف”: نعمل على تطوير الكفاءات الوطنية لدعم التوطين والنمو في منشآت القطاع الخاص
أبرز المواد
 النيابة العامة تأمر بالقبض على مواطن ظهر بمقطع يسيئ لمقيم ويعامله معاملة مهينة للكرامة بحجة دعوته إلى الإسلام
أبرز المواد
 مكة المكرمة.. القبض على 13 مواطناً قاموا بإطلاق النار في إحدى قرى الليث
أبرز المواد
 جامعة المجمعة تعلن موعد بداية التسجيل للفصل الصيفي
منطقة الرياض
 فورمولا واحد: خفض تكاليف الإنفاق سيسهم في المحافظة على الفرق
أبرز المواد
 السديس يُدشن مبادرة “معا محترزون” بالشراكة مع القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام
أبرز المواد
 مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة يشد الحزام والصيانة الدورية لثوب الكعبة المشرفة
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجّل 1719 حالة وفاة جديدة نتيجة كورونا
أبرز المواد
 أمطار غزيرة على منطقة عسير
أبرز المواد
 “المالية” تطلق خدمة التحقق من الضمان البنكي عبر منصة اعتماد
أبرز المواد
“الأرصاد” تحذر من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

“الأرصاد” تحذر من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

أبرز المواد
وزارة العدل تؤهل 5 آلاف مأذون لمرحلة عقد الزواج الإلكتروني

وزارة العدل تؤهل 5 آلاف مأذون لمرحلة عقد الزواج الإلكتروني

أبرز المواد
“هدف”: نعمل على تطوير الكفاءات الوطنية لدعم التوطين والنمو في منشآت القطاع الخاص

“هدف”: نعمل على تطوير الكفاءات الوطنية لدعم التوطين والنمو في منشآت القطاع الخاص

أبرز المواد
النيابة العامة تأمر بالقبض على مواطن ظهر بمقطع يسيئ لمقيم ويعامله معاملة مهينة للكرامة بحجة دعوته إلى الإسلام

النيابة العامة تأمر بالقبض على مواطن ظهر بمقطع يسيئ لمقيم ويعامله معاملة مهينة للكرامة بحجة دعوته إلى الإسلام

أبرز المواد

فورمولا واحد: خفض تكاليف الإنفاق سيسهم في المحافظة على الفرق

فورمولا واحد: خفض تكاليف الإنفاق سيسهم في المحافظة على الفرق
http://almnatiq.net/?p=860496
المناطق - الرياض

أكد المدير الرياضي لبطولة العالم للفورمولا واحد البريطاني روس براون اليوم أن تخفيض الإنفاق سيكون ضرورياً، من أجل تفادي “مأساة” تؤدي إلى رحيل العديد من الفرق عن البطولة في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال براون :إنه سيقلص سقف تكاليف موسم 2021م إلى 145 مليون دولار، وقد يخفض أكثر في السنوات اللاحقة، مبيناً أن الجوائز المالية ستوزع بطريقة متوازية من أجل الإسهام في رفع المنافسة في البطولة.
وقد حدد سقف إنفاق الموسم المقبل بداية بقيمة 175 مليون دولار من أجل رفع مستوى المنافسة. إلا أنه بعد تعذر انطلاق الموسم الحالي بسبب فيروس “كوفيد-19” وإلغاء أو إرجاء 10 سباقات حتى الآن، جرت أحاديث مع الاتحاد الدولي للسيارات بشأن تخفيض المبلغ.
وأضاف بروان في حديث مع شبكة “سكاي سبورتس”: “قمنا بالعديد من المشاورات ونحن الآن في المراحل الأخيرة ، وسنبدأ بسقف إنفاق بقيمة 145 مليون دولار ومن ثم سيتمحور الحديث عن أي مدى يمكننا خفض التكاليف في السنوات المقبلة”.
وأكد براون أنه “سيكون هناك انصاف أكثر في الجوائز المالية في الاتفاق الجديد، وستكون حال الفرق المتوسطة المستوى أفضل (من قبل) لناحية حصتها من الجوائز المالية، لذا فريق متوسط المستوى سيكون قادراً على الصعود على منصة التتويج أو ربما تحقيق الانتصارات، ومن ثم تحقيق أرباح صغيرة، إذا نجحنا في تحقيق ذلك، سيكون لدينا مستقبل مستدام”.
ويأمل منظمو بطولة العالم أن ينطلق الموسم الحالي من جائزة النمسا الكبرى في الخامس من يوليو خلف أبواب موصدة، وفقا للبرنامج المعدل.

روابط ذات صلة

“الأرصاد” تحذر من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

“الأرصاد” تحذر من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
وزارة العدل تؤهل 5 آلاف مأذون لمرحلة عقد الزواج الإلكتروني

وزارة العدل تؤهل 5 آلاف مأذون لمرحلة عقد الزواج الإلكتروني
“هدف”: نعمل على تطوير الكفاءات الوطنية لدعم التوطين والنمو في منشآت القطاع الخاص

“هدف”: نعمل على تطوير الكفاءات الوطنية لدعم التوطين والنمو في منشآت القطاع الخاص

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*