جامعة المجمعة تعلن موعد بداية التسجيل للفصل الصيفي

المناطق المجمعة

أعلنت جامعة المجمعة عن موعد بداية التسجيل للفصل الصيفي والذي سيكون إبتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 3 / 10 / 1441هـ وينتهي يوم السبت الموافق 7 / 10 / 1441هـ ، كما أوضحت الجامعة ومن خلال الإعلان أن بداية الفصل الصيفي ستكون يوم الأحد 8 / 10 / 1441هـ ، حول ذلك ذكر الدكتور أحمد بن علي الرميح ” وكيل الجامعة للشؤون التعليمية ” بأن مجلس الجامعة قد أقرَّ افتتاحَ الفصل الصيفي في جميع كليات الجامعة بما يخدم طلاب وطالبات الجامعة وفق الضوابط التي حددها المجلس , وأن الجامعة سوف تعلن عن المقرارات لاحقاً بعد موافقة الأقسام العلمية في الكليات عليها ، كما أن التسجيل سيكون عن طريق البوابة الإلكترونية للطلاب ، وأضاف سعادته أن الجامعة حريصة على تقديم ما يساعد أبناءنا وبناتنا ممن هم في مرحلة التخرج على التخرج خلال الفصل الصيفي , وفق ضوابط تساعد في المقام الأول الطلبة الخريجين والطالبات الخريجات ومن ثم يضاف إليها الطلبة والطالبات الراغبين من غير الخريجين والخريجات حتى بلوغ الشعب الحد الأعلى , وأن الجامعةُ تعملُ جاهدةً في هذا الصدد على تذليل جميع الصعوبات التي تواجه أبناءنا وبناتنا الطلاب والطالبات بما يتناسب مع الوضع الحالي الذي تعيشه جميع دول العالم بسبب جائحة فيروس كورونا ، وأنها بإذن الله قادرة على تجاوز ذلك من خلال ما لمسناه في الفترة الماضية من نجاح في التعليم عن بعد والذي جسد قدرة الجامعة على الأستثمار الأمثل للتقنية في دعم مسيرة التعليم ، وأختتم سعادته حديثه بأن الفصل الصيفي سينتهي بإذن الله يوم الأربعاء 1 / 12 / 1441هـ بنهاية الأختبارات النهائية التي ستبدأ يوم الأحد الموافق 28 / 11 / 1441هـ .