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مكة المكرمة.. القبض على 13 مواطناً قاموا بإطلاق النار في إحدى قرى الليث

مكة المكرمة.. القبض على 13 مواطناً قاموا بإطلاق النار في إحدى قرى الليث
http://almnatiq.net/?p=860505
المناطق - الرياض

صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد عبدالوهاب الغامدي، بأنهُ إشارة إلى المقطع المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه إطلاق النار من قبل مجموعة من الأشخاص من أسلحة نوع رشاش في إحدى القرى بمحافظة الليث، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال – بفضلٍ من الله – عن تحديد هوياتهم وعددهم ( 13 ) مواطنًا تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وقد تم القبض عليهم، والمصور واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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