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“الأرصاد” تحذر من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

“الأرصاد” تحذر من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=860516
المناطق - المدينة المنورة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله – ليوم غد الثلاثاء , تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة, وشبه انعدام في مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد.
وبينت أن الحالة تستمر من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثامنة مساءً.

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