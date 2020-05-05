“الأرصاد” تحذر من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله – ليوم غد الثلاثاء , تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة, وشبه انعدام في مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد.

وبينت أن الحالة تستمر من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثامنة مساءً.