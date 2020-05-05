أعلن نادي إنجيه الفرنسي لكرة القدم اليوم تمديد عقد مهاجمه الجزائري فريد الملالي لمدة عام واحد، حتى يونيو .2023
وكان عقد الملالي، البالغ من العمر 22 عاما، مع إنجيه ينتهي في يونيو .2022
يذكر أن الملالي عانى كثيرا من الإصابات، ورغم ذلك نجح في تسجيل خمسة أهداف خلال ست مباريات لعبها كأساسي في مختلف المسابقات هذا الموسم الذي تعرض للإلغاء بقرار من الحكومة الفرنسية على خلفية تفشي جائحة كورونا.
نادي إنجيه الفرنسي يمدد عقد مهاجمه الجزائري الملالي حتى 2023
أعلن نادي إنجيه الفرنسي لكرة القدم اليوم تمديد عقد مهاجمه الجزائري فريد الملالي لمدة عام واحد، حتى يونيو .2023
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