نادي إنجيه الفرنسي يمدد عقد مهاجمه الجزائري الملالي حتى 2023

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أعلن نادي إنجيه الفرنسي لكرة القدم اليوم تمديد عقد مهاجمه الجزائري فريد الملالي لمدة عام واحد، حتى يونيو .2023

وكان عقد الملالي، البالغ من العمر 22 عاما، مع إنجيه ينتهي في يونيو .2022

يذكر أن الملالي عانى كثيرا من الإصابات، ورغم ذلك نجح في تسجيل خمسة أهداف خلال ست مباريات لعبها كأساسي في مختلف المسابقات هذا الموسم الذي تعرض للإلغاء بقرار من الحكومة الفرنسية على خلفية تفشي جائحة كورونا.