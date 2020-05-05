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نادي إنجيه الفرنسي يمدد عقد مهاجمه الجزائري الملالي حتى 2023

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نادي إنجيه الفرنسي يمدد عقد مهاجمه الجزائري الملالي حتى 2023

نادي إنجيه الفرنسي يمدد عقد مهاجمه الجزائري الملالي حتى 2023
http://almnatiq.net/?p=860518
المناطق - الرياض

أعلن نادي إنجيه الفرنسي لكرة القدم اليوم تمديد عقد مهاجمه الجزائري فريد الملالي لمدة عام واحد، حتى يونيو .2023
وكان عقد الملالي، البالغ من العمر 22 عاما، مع إنجيه ينتهي في يونيو .2022
يذكر أن الملالي عانى كثيرا من الإصابات، ورغم ذلك نجح في تسجيل خمسة أهداف خلال ست مباريات لعبها كأساسي في مختلف المسابقات هذا الموسم الذي تعرض للإلغاء بقرار من الحكومة الفرنسية على خلفية تفشي جائحة كورونا.

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