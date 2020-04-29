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كحّلها فـ أعماها

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تغريدة لحمد بن جاسم تؤكد قيادته للانقلاب القطري

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http://almnatiq.net/?p=860541
محمد بن دوسري*

التغريدة التي أطلقها حمد بن جاسم بن جبر حملت مضامين ومعلومات لا تعكس صفة الذكاء التي كان “ابن جبر” ومن حوله يطلقونها عليه؛ فمن يتمعن فيما بين سطور تغريدته التي بدأها باستدراك “حتى وإن حصل هناك انقلاب” وكأنه يؤكد المعلومة التي لم تستطع قطر نفيها؛ ويؤكد أيضاً: “فهذا شأن داخلي”؛ ثم يذهب إلى مسافة أبعد من ذلك في تفاصيل العمل الداخلي لحكومة قطر التي لم يعُد حتى المحللين السياسيين الأقربين من النظام يستطيعون معرفة مصدر القرار؛ وبيد من تدار أمور الحكومة هناك؛ وهنا يتحدث “إبن جبر” بطريقة الفوز والخسارة بعد أن وضع نفسه في كفة و “تميم قطر” في الكفّة الأخرى؛ فأصبح ندّاً لأمير قطر ينازعه قراراتها ليفوز بما يستطيعه على حد تعبيره وهو يقول: “قد لانتفق أنا وأخي تميم؛ وقد يفوز أو أفوز ….الخ” ؛ ثم يختتم تغربدته – غير المحسوبة – بعبارة كانت هي مفصل المعلومة التي يسعى النظام القطري لإخفائها و “دمتمتها” وهي قوله: “..والحكم يبقى في يدِ الأجدر به”..!!!!
وهنا يتضح أن عملاً يتم في الخفاء؛ والمتنازعون يخفون مخططاتهم ويحاولون أن يظهرون توافقهم؛ ولم يتنبه “تميم قطر” و مُفسدها “ابن جبر” أن العالم خارج قطر يدرك جيداً أن القرار أولاً وأخيراً ليس بيد ساستها؛ وأن اللّعبة مكشوفة للجميع؛ وأن “الجمر” تحت “الرماد” سيُلهبُ النظام ومن حوله.

*رئيس التحرير

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