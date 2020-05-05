احدث الأخبار

أكثر من 5 آلاف مسجل في صيفي جامعة جازان
منطقة جازان
 بلاغ مواطن يقود “بلدية الخرج” للكشف عن شقة حولها “عمالة” لمقر للحلاقة .
منطقة الرياض
 مطوفو الدول العربية تقدم مبنى مجهز لوزارة الصحة كدعم في حملتها لمكافحة ” كورونا”
منطقة مكة المكرمة
 جولات ميدانية لهيئة الأمر بالمعروف في الجوف للتوعية خلال فترة رفع المنع الجزئي
منطقة الجوف
 جونسون يطلق اسم “طبيبي كورونا” على مولوده
أبرز المواد
 كحّلها فـ أعماها
يكتبون
 تغريدة لحمد بن جاسم تؤكد قيادته للانقلاب القطري
أبرز المواد
 وزير الإعلام اليمني يحذّر من تصاعد عمليات التجنيد الإجباري للمدنيين في مناطق سيطرة الحوثي
أبرز المواد
 الاتحاد العربي للكرة الطائرة يؤجل ويلغي بعض بطولاته
أبرز المواد
 “هيئة الزكاة” تطلق 15 مبادرة لتخفيف آثار كورونا على القطاع الخاص وتوفير السيولة للمنشآت
أبرز المواد
 نادي إنجيه الفرنسي يمدد عقد مهاجمه الجزائري الملالي حتى 2023
أبرز المواد
 الجيش اليمني يصد هجوماً للميليشيا الحوثية في جبهة الصلو بمحافظة تعز
أبرز المواد
أكثر من 5 آلاف مسجل في صيفي جامعة جازان

أكثر من 5 آلاف مسجل في صيفي جامعة جازان

منطقة جازان
بلاغ مواطن يقود “بلدية الخرج” للكشف عن شقة حولها “عمالة” لمقر للحلاقة .

بلاغ مواطن يقود “بلدية الخرج” للكشف عن شقة حولها “عمالة” لمقر للحلاقة .

منطقة الرياض
مطوفو الدول العربية تقدم مبنى مجهز لوزارة الصحة كدعم في حملتها لمكافحة ” كورونا”

مطوفو الدول العربية تقدم مبنى مجهز لوزارة الصحة كدعم في حملتها لمكافحة ” كورونا”

منطقة مكة المكرمة
جولات ميدانية لهيئة الأمر بالمعروف في الجوف للتوعية خلال فترة رفع المنع الجزئي

جولات ميدانية لهيئة الأمر بالمعروف في الجوف للتوعية خلال فترة رفع المنع الجزئي

منطقة الجوف

جولات ميدانية لهيئة الأمر بالمعروف في الجوف للتوعية خلال فترة رفع المنع الجزئي

جولات ميدانية لهيئة الأمر بالمعروف في الجوف للتوعية خلال فترة رفع المنع الجزئي
http://almnatiq.net/?p=860555
المناطق - الجوف

قام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الجوف بجولات ميدانية للتوعية في الأسواق والمحلات التجارية إنفاذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند ، والتي تأتي ضمن الجهود المبذولة والوقائية ضد وباء فيروس كورونا المستجد خلال فترة رفع المنع الجزئي.
وبين فضيلة مدير عام الفرع الدكتور علي بن ذويب العنزي أن الجولات الميدانية والتوعوية تأتي تطبيقاً لخطة الرئاسة العامة بتفعيل عمل هيئات المحافظات والمراكز التابعة لها مع أخذ كافة التدابير الوقائية من قبل منسوبي الهيئات حماية لأنفسهم وللمجتمع.
كما أشاد فضيلته بالدور الرائد الذي تبذله كافة أجهزة الدولة ومن بينها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقيادة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند في مواجهة وباء كورونا بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهم الله- ، داعياً المولى القدير أن يرفع هذا البلاء عن بلادنا ومجتمعنا وسائر بلدان العالم.

روابط ذات صلة

  هلال الجوف يستقبل مايزيد على 3900 مكالمة خلال الاسبوع الماضي

  هلال الجوف يستقبل مايزيد على 3900 مكالمة خلال الاسبوع الماضي
فريق الهلال الأحمر التطوعي بطبرجل يقيم نقطة فرز بصري بأحد الأسواق التجارية

فريق الهلال الأحمر التطوعي بطبرجل يقيم نقطة فرز بصري بأحد الأسواق التجارية
خيرات أرض الجوف مصدر لتنوع الموائد الرمضانية

خيرات أرض الجوف مصدر لتنوع الموائد الرمضانية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*