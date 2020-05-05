جولات ميدانية لهيئة الأمر بالمعروف في الجوف للتوعية خلال فترة رفع المنع الجزئي

المناطق - الجوف

قام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الجوف بجولات ميدانية للتوعية في الأسواق والمحلات التجارية إنفاذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند ، والتي تأتي ضمن الجهود المبذولة والوقائية ضد وباء فيروس كورونا المستجد خلال فترة رفع المنع الجزئي.

وبين فضيلة مدير عام الفرع الدكتور علي بن ذويب العنزي أن الجولات الميدانية والتوعوية تأتي تطبيقاً لخطة الرئاسة العامة بتفعيل عمل هيئات المحافظات والمراكز التابعة لها مع أخذ كافة التدابير الوقائية من قبل منسوبي الهيئات حماية لأنفسهم وللمجتمع.

كما أشاد فضيلته بالدور الرائد الذي تبذله كافة أجهزة الدولة ومن بينها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقيادة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند في مواجهة وباء كورونا بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهم الله- ، داعياً المولى القدير أن يرفع هذا البلاء عن بلادنا ومجتمعنا وسائر بلدان العالم.