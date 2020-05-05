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الأمير محمد بن ناصر يدشن إلكترونيا حملة لجنة تراحم “أسر السجناء مسؤوليتنا” بجـــازان

الأمير محمد بن ناصر يدشن إلكترونيا حملة لجنة تراحم “أسر السجناء مسؤوليتنا” بجـــازان

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الأمير محمد بن ناصر يدشن إلكترونيا حملة لجنة تراحم “أسر السجناء مسؤوليتنا” بجـــازان

الأمير محمد بن ناصر يدشن إلكترونيا حملة لجنة تراحم “أسر السجناء مسؤوليتنا” بجـــازان
http://almnatiq.net/?p=860556
جازان - فضه عطيف:

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، مساء اليوم بقصر سموه ، الحملة الالكترونية لمساعدة أسر السجناء، التي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بجـــازان (تراحم)، تحت شعار ” أسر السجناء مسؤوليتنا “.
واستعرض رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة “تراحم” أ.علي بن موسى زعلة أمام سموه ، أهداف الحملة وآلية تنفيذها , ومدة تطبيقها , من خلال تقديم المساعدات ومنها السلال الغذائية ، والإعانات المالية وتسديد ايجارات المساكن وفواتير الكهرباء ، وتأمين كسوة العيد ،والأجهزة المنزلية وغيرها من البرامج الخيرية الأخرى .
مقدماً شكره لسمو أمير منطقة جازان ولسمو نائبه ، على دعمهما الدائم وحرصهما على نجاح عمل اللجنة وابراز برامجها المختلفة .
ونوّه سمو الأمير محمد بن ناصر ، بالرعاية الكريمة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ التي تولي الرعاية والاهتمام بأسر السجناء ، معربًا عن شكره لسمو وزير الداخلية الرئيس الفخري للجنة الوطنية، على ما تلقاه اللجنة بالمنطقة من دعم ومتابعة.
ودعا سموه ، رجال وسيدات الأعمال وفاعلي وفاعلات الخير للمساهمة في التخفيف من معاناة أسر السجناء في شهر ⁧‫رمضان‬⁩ المبارك وتقديم يد العون والمساعدة لهم.
‫⁧‫وأبدى سمو أمير منطقة جازان سعادته بتدشين هذه الحملة والمساهمة في تقديم العون والمساعدة لأسر السجناء بتلك المساعدات، موجهاً الجميع في اللجنة بتقديم المزيد ومضاعفة الجهود لتقديم كل ما يعود بالنفع والفائدة على السجين ومجتمعه، راجياً من الله العون والتوفيق للجميع.
حضر التدشين مدير مكتب سمو أمير جازان تريحيب بن عماش بن حفيظ.

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