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أكثر من 5 آلاف مسجل في صيفي جامعة جازان

أكثر من 5 آلاف مسجل في صيفي جامعة جازان

منطقة جازان
بلاغ مواطن يقود “بلدية الخرج” للكشف عن شقة حولها “عمالة” لمقر للحلاقة .

بلاغ مواطن يقود “بلدية الخرج” للكشف عن شقة حولها “عمالة” لمقر للحلاقة .

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بلاغ مواطن يقود “بلدية الخرج” للكشف عن شقة حولها “عمالة” لمقر للحلاقة .

بلاغ مواطن يقود “بلدية الخرج” للكشف عن شقة حولها “عمالة” لمقر للحلاقة .
http://almnatiq.net/?p=860558
المناطق -أشرف العصيمي

قاد بلاغ مواطن بلدية محافظة الخرج إلى الكشف عن شقة سكنية حولها عمالة الي مقر لمزاولة مهنة الحلاقة ، إضافة لتجهيز وبيع ” التنباك “.

وبينت البلدية انها اتخذت الإجراءات النظامية على الفور بحق المخالفين ، وأوقعت بحقهم العقوبات المشددة بمشاركة من الجهات الأمنية.

وأكدت أن ممارسة مهنة الحلاقة في هذه الفترة أمر مخالف يهدد سلامة المجتمع لما قد يسببه من انتشار لفيروس كورونا المستجد.

ودعت كافة المواطنين و المقيمين للإبلاغ عن أي مخالفات صحية على الرقم الموحد 940 .

الجدير بالذكر أن القرارات الصادرة كانت قد أوقفت نشاط ومهنة الحلاقة منعاً لانتشار فيروس كورونا المُستجد، وحذرت الجهات المختصة من التعامل مع الحلاقين أو استقبالهم في المنازل.

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