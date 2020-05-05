واصلت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، صعودها، حيث ارتفع الخام الأمريكي بأكثر من 6%، وجاء ذلك مع الانفتاح الاقتصادي الجزئي في عدد من دول العالم.
وأظهرت بيانات موقع “بلومبرغ”، أن العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر يونيو صعدت، بحلول الساعة 09:00 بتوقيت موسكو، بنسبة 6.57% إلى 21.73 دولار للبرميل.
فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 4.56% إلى 28.45 دولار للبرميل.
وكان الخامان قد صعدا أمس بنحو 3%، حيث أنهى الخام الأمريكي التعاملات على ارتفاع نسبته 3.1%، في حين أغلق خام “برنت” على زيادة نسبتها 2.9%.
وجاء الارتفاع مع إعلان عدد من الدول أنها ستبدأ تخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بتفشي فيروس كورونا، بينما بدأت أكبر الدول المنتجة في العالم تخفيضات في انتاج الخام.
ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط
واصلت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، صعودها، حيث ارتفع الخام الأمريكي بأكثر من 6%، وجاء ذلك مع الانفتاح الاقتصادي الجزئي في عدد من دول العالم.
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