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رسميا.. الدوري الألماني يحصل على الموافقة الأمنية للعودة

رسميا.. الدوري الألماني يحصل على الموافقة الأمنية للعودة
http://almnatiq.net/?p=860603
المناطق - متابعات

حصل الدوري الألماني على الموافقات الأمنية اللازمة للعودة في تاريخ 15 مايو المقبل.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اعلنت الأسبوع الماضي، أنها ستجمع مع الوزارة من أجل حسم قرارات نهائية بخصوص عودة الرياضة.

وحامت الشكوك حول الموافقة على عودة الدوري الألماني في الساعات الأخيرة، بعد إعلان 10 حالات أيجابية في فحوصات فيروس كورونا الخاصة باللاعبين.

وما زال الاتحاد الألماني لكرة القدم لم يحسم أي جولة سيتم بدأ اللعب من خلالها، سواء الجولة المقبلة الـ26 قبل التوقف، والتي كانت من المفترض أن تلعب قبل التوقف، أو خوض الجولة الـ34 والأخيرة، والتي كان مقررا لها في الأساس أن تلعب يوم 16 مايو.

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